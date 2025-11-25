Κιλκίς: Επεισοδιακή σύλληψη 45χρονου που μετέφερε τέσσερις Τούρκους εκ των οποίων δύο ανήλικοι

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Παλιά εθνική Οδό Πολυκάστρου – Ευζώνων, στο ρεύμα προς Πολύκαστρο του Κιλκίς, από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Παιονίας, ένας 45χρονος υπήκοος Κουβέιτ, καθώς μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα και σε σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να διαφύγει τον έλεγχο.

Στη συνέχεια, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και συνέχισε την πορεία του, όπου λίγο αργότερα αποβίβασε τέσσερις Τούρκους, έναν άνδρα, μία γυναίκα και τα δύο παιδιά της γυναίκας που είχε επιβιβάσει νωρίτερα, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας και ακολούθως διέφυγε, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Λίγο αργότερα ακινητοποίησε το όχημα και διέφυγε πεζός, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη. Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ και 1 κινητό τηλέφωνο, που βρέθηκαν στην κατοχή του.