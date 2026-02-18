Κεντρική Μακεδονία: 340 κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω των θυελλωδών ανέμων

Επί ποδός τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν από χθες την Κεντρική Μακεδονία.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κεντρική Μακεδονία, από το πρωί της Τετάρτης (18/2) έως τις 11:00, έλαβε 340 κλήσεις για παροχές βοηθείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν 14 κοπές δέντρων και 12 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Οι παροχές βοηθείας συνεχίζονται και πέραν της 11:00 σήμερα.

Η Πυροσβεστική παρακαλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.