Κεντρική Μακεδονία: 340 κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω των θυελλωδών ανέμων

Φωτογραφία: Intime
Επί ποδός τέθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία λόγω των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν από χθες την Κεντρική Μακεδονία.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Κεντρική Μακεδονία, από το πρωί της Τετάρτης (18/2) έως τις 11:00, έλαβε 340 κλήσεις για παροχές βοηθείας, ενώ πραγματοποιήθηκαν 14 κοπές δέντρων και 12 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Διαβάστε επίσης: Θεσσαλονίκη: Πτώσεις δέντρων και ζημιές σε αυτοκίνητα από τους ισχυρούς ανέμους – Πάνω από 180 κλήσεις στην Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

Οι παροχές βοηθείας συνεχίζονται και πέραν της 11:00 σήμερα.

Η Πυροσβεστική παρακαλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

