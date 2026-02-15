MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κεντρική Μακεδονία: 29 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες για διάφορα αδικήματα

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν από χθες (Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026) το πρωί έως σήμερα (Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026) το πρωί, ειδικές αστυνομικές δράσεις σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Στόχος είναι η πρόληψη των κλοπών και των διαρρήξεων, η καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, ο εντοπισμός φυγόποινων, η σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων και γενικότερα η αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών δράσεων πραγματοποιήθηκαν 2.362 έλεγχοι οχημάτων και 2.977 έλεγχοι ατόμων.

Συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 3 άτομα για κλοπές – διαρρήξεις, 2 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και 24 άτομα για λοιπά αδικήματα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων βεβαιώθηκαν και 838 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Κεντρική Μακεδονία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Η Δέσποινα Βανδή εμφανίστηκε στην πρεμιέρα του J2US – Νίκος Κοκλώνης: “Πολλά γράφτηκαν, πολλά είπαν κάποιες εκπομπές”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Χιμένεθ: Υποφέραμε πολύ μετά το πέναλτι και την αποβολή

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Καίτη Γαρμπή: Για τη συνθήκη της Eurovision 2026 θα είναι πάρα πολύ καλός ο Ακύλας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Μίλιτσιτς: Η άμυνα μας έδωσε τη νίκη – Πολύ σημαντικό το Κύπελλο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας οχημάτων στην εθνική οδό Τρίπολης – Πύργου, λόγω κατολίσθησης

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Μάρκος Σεφερλής: Ποτέ δεν μου έγινε πρόταση για να αντικαταστήσω την Κατερίνα Καινούργιου