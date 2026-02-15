Κεντρική Μακεδονία: 29 συλλήψεις μέσα σε λίγες ώρες για διάφορα αδικήματα

Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν από χθες (Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026) το πρωί έως σήμερα (Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026) το πρωί, ειδικές αστυνομικές δράσεις σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Στόχος είναι η πρόληψη των κλοπών και των διαρρήξεων, η καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών ουσιών, ο εντοπισμός φυγόποινων, η σύλληψη δραστών εγκληματικών πράξεων και γενικότερα η αντιμετώπιση κάθε μορφής παραβατικής συμπεριφοράς.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών δράσεων πραγματοποιήθηκαν 2.362 έλεγχοι οχημάτων και 2.977 έλεγχοι ατόμων.

Συνελήφθησαν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 3 άτομα για κλοπές – διαρρήξεις, 2 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και 24 άτομα για λοιπά αδικήματα.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών ελέγχων βεβαιώθηκαν και 838 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παρόμοιες δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας.