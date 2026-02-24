MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Κεντρική Μακεδονία: 25 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», συνεχίζονται οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 έως την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 635 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις αφορούσαν:

  • 16 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και
  • 9 σε οδηγούς δικύκλων.

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

  • 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.
  • 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
  • 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η βεβαίωση ή η είσπραξη προστίμων, αλλά η καθολική αποδοχή της υποχρέωσης των οδηγών και επιβατών να φορούν πιστοποιημένο κράνος, ως βασικό μέσο προφύλαξης της ζωής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται ουσιαστικοί και εντατικοί έλεγχοι, αλλά και δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με στόχο την προστασία της ίδιας της ζωής.

Κεντρική Μακεδονία Κράνος

