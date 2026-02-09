Κεντρική Μακεδονία: 23 “καμπάνες” σε οδηγούς δικύκλων που δεν φορούσαν κράνος σε μία εβδομάδα

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», συνεχίζονται οι τροχονομικοί έλεγχοι σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με σκοπό την συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών ΕΠΗΟ (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων), όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Από τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 έως την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 498 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 23 παραβάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), οι ποινές για τη μη χρήση κράνους αυστηροποιούνται ως εξής:

• 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

• 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

• 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό ΕΠΗΟ.

Όπως τονίζει η ΕΛ.ΑΣ, σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η βεβαίωση ή η είσπραξη προστίμων, αλλά η καθολική αποδοχή της υποχρέωσης των οδηγών και επιβατών να φορούν πιστοποιημένο κράνος, ως βασικό μέσο προφύλαξης της ζωής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται ουσιαστικοί και εντατικοί έλεγχοι, αλλά και δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με στόχο την προστασία της ίδιας της ζωής.

