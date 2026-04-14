Κεφαλονιά: Συνελήφθη και τρίτο άτομο για τον θάνατο της 19χρονης

Στο αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου, προσήλθε πριν λίγη ώρα και συνελήφθη ένας 23χρονος Έλληνας ο οποίος είναι το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, σήμερα τα ξημερώματα (14.04.2026) στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο 23χρονος είναι το άτομο που συνόδευε τον 26χρονο αρσιβαρίστα και τον 22χρονο Αλβανό, στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, όπου εκεί άφησαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση την 19χρονη.

Εναντίον του είχε εκδοθεί ένταλμα από τον εισαγγελέα με την κατηγορίες της έκθεσης σε κίνδυνο.