Κεφαλονιά: Συνελήφθη και τρίτο άτομο για τον θάνατο της 19χρονης

THESTIVAL TEAM

Στο αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου, προσήλθε πριν λίγη ώρα και συνελήφθη ένας 23χρονος Έλληνας ο οποίος είναι το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, σήμερα τα ξημερώματα (14.04.2026) στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο 23χρονος είναι το άτομο που συνόδευε τον 26χρονο αρσιβαρίστα και τον 22χρονο Αλβανό, στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, όπου εκεί άφησαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση την 19χρονη.

Εναντίον του είχε εκδοθεί ένταλμα από τον εισαγγελέα με την κατηγορίες της έκθεσης σε κίνδυνο.

Κεφαλονιά

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Η ταλαιπωρία στην Εγνατία Οδό είναι ζήτημα σχεδιασμού και διαφάνειας και όχι “τεχνικό ζήτημα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 7 ώρες πριν

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Πάσχα με ευχές, χειροτεχνίες και λαμπάδες για τους μικρούς ασθενείς

ΚΑΙΡΟΣ 13 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ: Οριστικά με “νεκρές” ζώνες ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Η αγκαλιά των παικτών του ΠΑΟΚ στον Ραζβάν Λουτσέσκου για την απώλεια του πατέρα του – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ζελένσκι: Ρομπότ κατέλαβαν θέσεις του ρωσικού στρατού για πρώτη φορά στην ιστορία