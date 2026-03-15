Καλαμαριά: Καταθέτει σήμερα ο φίλος του 20χρονου που μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου

«Φως» στα κίνητρα της δολοφονίας αλλά και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου ο 20χρονος, στην Καλαμαριά, αναμένεται να ρίξει σήμερα ο φίλος του θύματος που κλήθηκε να καταθέσει τα όσα ξέρει για την φονική συμπλοκή που έγινε το βράδυ της Πέμπτης.

Οι αρχές που έχουν αναλάβει τις έρευνες για την υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου στην Καλαμαριά, αναζητούσαν από την πρώτη στιγμή τους δύο φίλους του θύματος που αποτυπώθηκαν σε βίντεο να τρέχουν λίγο αφού ο νεαρός δέχθηκε τις δύο μαχαιριές: την μοιραία που τον βρήκε στην καρδιά με αποτέλεσμα να χάσει 2 λίτρα αίματος και αυτή κοντά στην μασχάλη.

Όπως αναφέρει το newsit.gr, ο ένας από τους δύο ταυτοποιήθηκε και κλήθηκε να καταθέσει στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Η κατάθεσή του κρίνεται πολύτιμη μιας και ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί τα κίνητρα της δολοφονίας αν και εκτιμάται πως υπήρξε οπαδική χροιά. Ο δεύτερος φίλος του 20χρονου, ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Απολογείται την Τρίτη ο 23χρονος

Στο μεταξύ ο 23χρονος που παραδόθηκε για τη στυγερή δολοφονία στην Καλαμαριά, πήρε προθεσμία να απολογηθεί την προσεχή Τρίτη. Επανέλαβε πως βρισκόταν σε άμυνα μιας και δέχθηκε επίθεση από την παρέα του θύματος. Στην αρχή, είχε ισχυριστεί πως βρήκε τυχαία το μαχαίρι στο πεζοδρόμιο αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε πως το έφερε εξ αρχής μαζί του. Πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η κηδεία του 20χρονου αναμένεται να τελεστεί σήμερα στις 13:00 στον ιερό ναό του Αγίου Βασιλείου Συκεών.

Από ακατάσχετη αιμορραγία ο θάνατος του 20χρονου

Σοκαριστικά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του 20χρονου. Πέρα από τις δύο μαχαιριές, το θύμα είχε και κακώσεις στο πρόσωπο, γεγονός που δείχνει πως πριν την μοιραία μαχαιριά, υπήρξε συμπλοκή.

Το χτύπημα που προκάλεσε τον θάνατο του θύματος ήταν στην καρδιά. Το μαχαίρι προκάλεσε ρήξη του τοιχώματος της καρδιάς με αποτέλεσμα να προκληθεί ακατάσχετη αιμορραγία. Έχασε συνολικά 2 λίτρα αίματος. Πάρα τις προσπάθειες των φίλων του και των διασωστών του ΕΚΑΒ, ο 20χρονος κατέληξε λίγη ώρα μετά, στο νοσοκομείο.

Η δεύτερη μαχαιριά τον βρήκε κάτω από την μασχάλη. Το θύμα είχε κακώσεις και στα δεξιά ζυγωματικά του.

Ιατροδικαστική εξέταση έκανε και ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία, δείχνοντας πως και αυτός είχε κακώσεις και εκδορές σε όλο του το σώμα.