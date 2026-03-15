Θεσσαλονίκη: Σήμερα το τελευταίο “αντίο” στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που έπεσε νεκρός από μαχαιριές οπαδού του Άρη

Το τελευταίο αντίο αναμένεται να πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν δέχθηκε δύο μαχαιριές από έναν 23χρονο οπαδό του Άρη, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Η κηδεία του νεαρού θα τελεστεί σήμερα στις 13.00, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Συκεών.

Την Τρίτη απολογείται ο 23χρονος που διώκεται για τη δολοφονία

Την ερχόμενη Τρίτη θα απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών ο 23χρονος οπαδός του Άρη ο οποίος διώκεται για τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ το βράδυ της περασμένης Πέμπτης στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του 23χρονου ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Ο 23χρονος οδηγήθηκε στην πρώτη τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης από την οποία και ζήτησε προθεσμία για την επόμενη Τρίτη προκειμένου να απολογηθεί. Μέχρι την απολογία του ο 23χρονος παραμένει υπό κράτηση.

Το φονικό επεισόδιο φαίνεται να θεωρείται και από τις Αρχές ως οπαδικό. Πληροφορίες αναφέρουν πως σχηματίστηκε δικογραφία βάρος δύο ακόμη προσώπων από την παρέα του 20χρονου θύματος για διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνη σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη, με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Αθλητικού Νόμου. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο.

Ο 23χρονος εμφανίστηκε την Παρασκευή αυτοβούλως μαζί με τον δικηγόρο του στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση από ομάδα ατόμων και εκείνος βρισκόμενος σε άμυνα μαχαίρωσε τον 20χρονο.

«Ο κατηγορούμενος επιχείρησε από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα με ιδιαίτερη σπουδή, να προβάλει υπερασπιστικούς ισχυρισμούς αναφερόμενος σε άμυνα. Σε αυτό τον χρόνο, το καλύτερο που θα είχε να κάνει ο κατηγορούμενος είναι να σιωπήσει, να σεβαστεί τη μνήμη του θύματος» ανέφερε νωρίτερα από τα δικαστήρια ο κ. Σπυράτος, δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου θύματος.

Από ακατάσχετη αιμορραγία μετά από μαχαιριά στην καρδιά ο θάνατος του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ

Από ακατάσχετη αιμορραγία που προκλήθηκε μετά από τραύμα από μαχαίρι στην καρδιά επήλθε ο θάνατος του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Ως δράστης της επίθεσης κατά του 20χρονου έχει συλληφθεί ένας 23χρονος οπαδός του Άρη ο οποίος ομολόγησε πως εκείνος χτύπησε με μαχαίρι τον 20χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος έχασε πάνω από 2 λίτρα αίματος ενώ η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του άτυχου νεαρού έδειξε πως το θανάσιμο πλήγμα ήταν στην καρδιά.

Σε δηλώσεις της η τεχνική σύμβουλος της οικογένειάς, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Ελένη Ζαγγελίδου, ανέφερε πως «ως προς την αιτία του θανάτου, το παιδί κατέληξε μετά από μαζική απώλεια αίματος. Η αιτία αυτού ήταν μία ρίξη του τοιχώματος της καρδιά του, ρήξη της καρδιά του, από ένα νύσσον και τέμνον όργανο, όπως παραδείγματος χάρη ένα μαχαίρι. Αυτό ήταν το καίριο χτύπημα το οποίο δέχθηκε, δέχθηκε και ένα δεύτερο χτύπημα στη δεξιά μασχαλιαία χώρα, το καίριο όμως ήταν το πρώτο».

«Εκτός από τα τραύματα αυτά, τα οποία οποία έχουν χαρακτήρα τέμνοντος οργάνου, υπάρχουν θλαστικά τραύματα στην περιοχή της κεφαλής από θλων όργανο, με κύριο ένα κάταγμα που έχει το παιδί στη ζυγωματική χώρα. Ο θάνατος είναι συμβατός με τον χρόνο όπως τον κατέγραψε το φωτογραφικό υλικό», πρόσθεσε η ίδια.