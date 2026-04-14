Κ. Μακεδονία: Πάνω από 4.000 παραβάσεις του ΚΟΚ τις ημέρες του Πάσχα – Πόσες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Με αφορμή την αυξημένη κίνηση των οχημάτων κατά την περίοδο εορτών του Πάσχα, εκπονήθηκε ειδικός τροχονομικός σχεδιασμός από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως και 13 Απριλίου 2026 υπήρξε αυξημένη παρουσία των αστυνομικών των Υπηρεσιών της Τροχαίας σε σημεία του οδικού δικτύου σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική και παράλληλα πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 21.010 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 4.869 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως εξής:

– 635 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

– 115 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

– 68 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

– 63 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

– 31 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

– 29 για αντικανονικό προσπέρασμα,

– 22 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

– 12 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και

– 3.894 για λοιπές παραβάσεις.

Η προσπάθεια για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων και της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο είναι καθημερινή.

Η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια όλων των χρηστών του οδικού δικτύου.