Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους στην Κ. Μακεδονία – 19 παραβάσεις σε 591 ελέγχους

Συνεχίζονται οι εντατικοί και στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε περιοχές της Ημαθίας, του Κιλκίς, της Πέλλας, της Πιερίας, των Σερρών και της Χαλκιδικής. Από τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 έως και την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, διενεργήθηκαν συνολικά 591 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 19 παραβάσεις.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις αφορούσαν:

14 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. και

5 οδηγούς δικύκλων.

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία εκπέμπει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των προβλεπόμενων κυρώσεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου, ενώ οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη. Για τον επιβάτη δικύκλου προβλέπεται επίσης πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από τις αρμόδιες αρχές, σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η βεβαίωση ή η είσπραξη προστίμων, αλλά η εμπέδωση της υποχρέωσης χρήσης πιστοποιημένου κράνους, ως βασικού μέσου προστασίας της ανθρώπινης ζωής.