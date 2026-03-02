MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους στην Κ. Μακεδονία – 27 παραβάσεις σε 627 ελέγχους

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», συνεχίζονται οι εντατικοί και στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Από τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 έως την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 627 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 27 παραβάσεις.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις αφορούσαν:

-16 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. ,
-9 σε οδηγούς δικύκλων και
-2 σε επιβάτες δικύκλων

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

-350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.

-350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

-30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σκοπός της εκστρατείας δεν είναι η βεβαίωση ή η είσπραξη προστίμων, αλλά η καθολική αποδοχή της υποχρέωσης των οδηγών και επιβατών να φορούν πιστοποιημένο κράνος, ως βασικό μέσο προφύλαξης της ζωής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται ουσιαστικοί και εντατικοί έλεγχοι, αλλά και δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με στόχο την προστασία της ίδιας της ζωής.

Ελληνική Αστυνομία Κεντρική Μακεδονία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

“Μας κοροϊδεύουν, μας έχουν αφήσει να πεθάνουμε”: Καταγγελία εγκλωβισμένου Έλληνα στο Ντουμπάι

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Νέα μαρτυρία Ελληνίδας από το Ντουμπάι: Έντονος κρότος τα ξημερώματα – “Πετάχτηκα από το κρεβάτι”

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ιρανός πρέσβης στην Ισπανία: “Θα επιτεθούμε σε οποιαδήποτε αμερικανική βάση στην Ευρώπη, αν χρειαστεί”

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 15 ώρες πριν

Με νέα ρεκόρ στον τουρισμό έκλεισε το 2025

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Το ΥΠΕΞ ενεργοποιεί τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης πρεσβειών και προξενικών αρχών στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Λουτσέσκου: Μας αδικεί το αποτέλεσμα, μετά τον Ολυμπιακό θα έρθουμε σε κανονικότητα