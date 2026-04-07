MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Εντατικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους στην Κεντρική Μακεδονία – 14 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», συνεχίζονται οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δικύκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 έως την Κυριακή 5 Απριλίου 2026, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 518 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 14 παραβάσεις.

Ειδικότερα, οι παραβάσεις αφορούσαν:

– 8 σε οδηγούς δικύκλων και
– 6 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

– 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.
– 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.
– 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Ελληνική Αστυνομία Κεντρική Μακεδονία

