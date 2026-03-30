Εντατικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους στην Κεντρική Μακεδονία – 32 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι τροχονομικοί έλεγχοι σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, εστιάζοντας τόσο σε οδηγούς και επιβάτες δικύκλων όσο και σε χρήστες Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου έως και την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 612 έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 32 παραβάσεις. Ειδικότερα, οι 19 αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, ενώ 13 καταγράφηκαν σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), ο οποίος προβλέπει αυστηρότερες κυρώσεις για τη μη χρήση κράνους. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες στους οδηγούς δικύκλων που δεν φορούν κράνος, ενώ την ίδια ποινή αντιμετωπίζουν και όσοι δεν διασφαλίζουν τη χρήση κράνους από τον επιβάτη τους. Για τους επιβάτες προβλέπεται επίσης πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ για τους οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. το πρόστιμο ανέρχεται στα 30 ευρώ.

Οι αρμόδιες Αρχές επισημαίνουν ότι ο βασικός στόχος της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η καλλιέργεια οδηγικής συνείδησης και η καθολική συμμόρφωση των πολιτών με τη χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως βασικό μέσο προστασίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, εκτός από τους εντατικούς ελέγχους, υλοποιούνται και δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.