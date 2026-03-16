Εντατικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους σε έξι περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας – 18 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενικής ανοχής στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και των χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 έως και την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 792 τροχονομικοί έλεγχοι, κατά τους οποίους βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις που σχετίζονται με τη μη χρήση κράνους.

Πιο αναλυτικά:

  • 11 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων
  • 7 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Αυστηρότερες ποινές με τον νέο ΚΟΚ

Υπενθυμίζεται ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025) η Πολιτεία υιοθετεί αυστηρότερη στάση απέναντι στη μη χρήση κράνους, επιβάλλοντας ενισχυμένες κυρώσεις.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

  • Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου. Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη.
  • Πρόστιμο 350 ευρώ για τον επιβάτη δικύκλου που δεν φορά κράνος.
  • Πρόστιμο 30 ευρώ για οδηγούς Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων.

Έμφαση στην πρόληψη

Όπως επισημαίνουν οι Αρχές, ο βασικός στόχος της εκστρατείας δεν είναι η επιβολή ή η είσπραξη προστίμων, αλλά η εμπέδωση της υποχρέωσης χρήσης πιστοποιημένου κράνους από οδηγούς και επιβάτες, ως βασικού μέσου προστασίας της ζωής τους.

Κεντρική Μακεδονία Κράνη

