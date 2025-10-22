“Ελληνικό FBI”: Μέσα σε ένα χρόνο εξάρθρωσε 139 εγκληματικές οργανώσεις – Πάνω από 1.700 συλλήψεις

Τα σημαντικά αποτελέσματα της δράσης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) στον ένα χρόνο λειτουργίας της, από την ίδρυση της τον Οκτώβριο του 2024 μέχρι σήμερα, παρουσίασαν τα στελέχη της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής της ΔΑΟΕ, υποστράτηγος Φώτης Ντουΐτσης, μέσα σε αυτόν τον ένα χρόνο δράσης η υπηρεσία επιλήφθηκε σε 719 υποθέσεις. Εξαρθρώθηκαν 139 εγκληματικές οργανώσεις και ομάδες, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία για 2.540 δράστες, εκ των οποίων συνελήφθησαν οι 1.792 και περίπου 600 προφυλακίστηκαν.

Ως κύρια δραστηριότητα των εγκληματικών οργανώσεων, καταγράφεται η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ ακολουθούν τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, καθώς και η διάπραξη απατών.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες όπλων, ναρκωτικών, αναβολικών, χημικών διαλυτών, λαθραίων καυσίμων, καπνού, αλκοόλ καθώς και αρχαίων αντικειμένων και έργων τέχνης, καθώς και πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης συνεχάρη τους αστυνομικούς του «ελληνικού FBI» για τα αποτελέσματα της δράσης του και επισήμανε ότι η ΔΑΟΕ θα ενισχυθεί περαιτέρω τόσο με προσωπικό όσο και με τεχνολογικά εργαλεία, ώστε να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοκρατία, τονίζοντας: «Το θέμα της αξιοκρατίας και το θέμα της ορθής αξιολόγησης όλων και το ζήτημα της συμβολικότερης, σωστής και αξιοκρατικής λειτουργίας της Διοίκησης είναι κρίσιμο θέμα για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όλους εκείνους τους ικανούς ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να εργαστούν και να παράγουν αποτέλεσμα».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η καλή λειτουργία της ΔΑΟΕ, η οποία ιδρύθηκε με σκοπό την ολιστική και συντονισμένη καταπολέμηση του οργανωμένου και διασυνοριακού εγκλήματος, οφείλεται σε δύο σημαντικά θεμέλια: Πρώτον, στην ουσία του νομοθετήματος, το οποίο χαρακτήρισε μοναδικό σε ό,τι αφορά το φάσμα των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας, με βάση τους νόμους και το Σύνταγμα και δεύτερο, το ίδιο το προσωπικό, «τους άξιους και ικανούς αξιωματικούς που στελεχώνουν τη ΔΑΟΕ», τους οποίους κάλεσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και εγρήγορση και να βελτιώσουν περαιτέρω την επιχειρησιακή τους δράση.

«Ο δεύτερος χρόνος θα είναι δυσκολότερος με την έννοια ότι κάναμε στην κυριολεξία μία “εισβολή” σε έναν χώρο που ήταν σε γενικές γραμμές παρθένος. Οι αντίπαλοι μας ξέρουν πολύ καλά ότι είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί, άρα θα παίρνουν περισσότερα μέτρα οπότε εμείς οφείλουμε να γίνουμε διεισδυτικότεροι και αποτελεσματικότεροι», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης.