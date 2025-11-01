MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ειδικοί πυροτεχνουργοί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια της Κρήτης, τι βρέθηκε στην οικοδομή – Δείτε φωτογραφίες

THESTIVAL TEAM

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κρήτης από την αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (1/11) στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, μεταξύ δύο αντίπαλων οικογενειών.

Ειδικές δυνάμεις της Αστυνομίας κατάφεραν να μπουν στα Βορίζια ώρες μετά την έναρξη των πυροβολισμών και έχουν αποκλείσει το χωριό, αναζητώντας τους δράστες του αιματοκυλίσματος.

Όπως μεταδίδει το cretalive γύρω στις 9.00 το πρωί του Σαββάτου, στην περιοχή βρέθηκαν ειδικοί πυροτεχνουργοί της ΕΛ.ΑΣ και αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου προκειμένου να γίνει αυτοψία στο χώρο και να ακολουθήσει η έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μέχρι και νωρίς το πρωί του Σαββάτου, ούτε η πιο νοσηρή φαντασία δεν θα μπορούσε να προβλέπει το κακό που θα ακολουθήσει, παρά το γεγονός ότι υπήρχε αναβρασμός στο χωριό, με αφορμή την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της υπό κατασκευή κατοικίας.

Η έκρηξη προκάλεσε φθορές στην είσοδο, όμως το ωστικό κύμα φέρεται να «σάρωσε» τα πάντα, «κατεδαφίζοντας» πόρτες, παράθυρα, γυψοδανίδες.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Βορίζια Ελληνική Αστυνομία

