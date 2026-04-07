Δολοφονία Κλεομένη: Όλες οι συνομιλίες-σοκ μετά το φονικό χτύπημα στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ – Οι οδηγίες στον 23χρονο δράστη

Μία αναφορά του 23χρονου δράστη της δολοφονίας του οπαδού του ΠΑΟΚ στην Καλαμαριά, ότι τα άτομα που τον χτύπησαν του πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου του, είχε ως αποτέλεσμα να βοηθηθεί η έρευνα της Αστυνομίας και να πέσει περισσότερο φως στην υπόθεση.

Λίγα λεπτά μετά το έγκλημα που διέπραξε, ο οπαδός του Άρη σύμφωνα με συνομιλίες που δημοσίευσε το ieidiseis.gr είπε σε φίλους και «ομοϊδεάτες» του ότι του έκλεψαν τα κλειδιά, με αποτέλεσμα δύο εξ αυτών να πάνε στο σημείο της δολοφονίας για να προσέχουν το αυτοκίνητο (υπό το φόβο να πάει κάποιος να το κλέψει).

Οι δύο νεαροί που μετέβησαν κάτω από το σπίτι του 23χρονου (ενώ ο τελευταίος είχε ήδη φυγαδευτεί), αποχώρησαν όταν είδαν ότι στο σημείο έχουν φτάσει αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο. Ωστόσο, εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., λίγο πριν πάρουν το λεωφορείο για να γυρίσουν στο γήπεδο του Άρη στο Χαριλάου όπου είχαν σταθμεύσει τα μηχανάκια τους.

Ο ένας από τους δύο είχε πάνω του 1,5 γραμμάριο κάνναβης. Οι δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα της Καλαμαριάς, όπου διαπιστώθηκε ότι λίγο νωρίτερα είχαν έρθει σε επαφή με τον 23χρονο δράστη.

Ο ένας από τους δύο νεαρούς παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο στους αστυνομικούς, οι οποίοι εντόπισαν ομαδική συνομιλία οπαδών του Άρη στην διαδικτυακή εφαρμογή Signal που αποκάλυπτε μία σειρά από πράγματα.

Στη συνομιλία αυτή συμμετείχαν τουλάχιστον τέσσερα άτομα, τα οποία ενημερώθηκαν αμέσως για το περιστατικό στην Καλαμαριά. Από τους διαλόγους προκύπτει ότι πριν καταλάβουν ότι έχει πέσει νεκρός ο 20χρονος Κλεομένης, σκέφτονταν να κάνουν επίθεση σε οπαδούς του ΠΑΟΚ ως «απάντηση» στον ξυλοδαρμό του 23χρονου Αρειανού.

Ταυτόχρονα, ένας εξ αυτών έδινε οδηγίες στον δράστη να πετάξει το κινητό του τηλέφωνο, ενώ αναφέρεται ότι το μαχαίρωμα ήταν «αυτοάμυνα». Στο τέλος ένας από τους συμμετέχοντες στην ομαδική συνομιλία, ο οποίος καταλαβαίνει ότι η ΕΛ.ΑΣ. κάνει σαρωτικές έρευνες για να εντοπίσει τον δράστη, δίνει εντολή σε όλους να αποχωρήσουν από τη συνομιλία (όπως και έγινε).

Αναλυτικά οι συνομιλίες:

Χτύπησαν τον (σ.σ. αναφέρει το όνομα του 23χρονου)

Κάτω από το σπίτι του

Πωω

Είχες δίκιο μάλλον δικέ μ

Τον χτύπησαν πολύ;

Πάμε να δούμε

Πωω

Του πήρανε τα κλειδιά

Και βίντεο

Τον έβγαλαν

Πόσα άτομα;

Λογικό

5

Έβγαλε κανέναν; Τυχαία ή τον περίμεναν

Είναι πολύ ανοιγμένος μάγκες

Τρ φτάνουμε

Πάμε στο… (σ.σ. αναφέρει σημείο)

Να το γκρεμίσουμε

Που να έρθω;

Το θέμα είναι να χτυπηθεί κάποιος, όχι τα τζάμια

Ήρεμα

Θέλετε να με ακούσετε ή όχι

Αυτό πείτε μόνο

Ξέρω ακριβώς τι να κάνουμε

Ηχητικό μήνυμα που έλεγε: «Μάγκες ο… έσφαξε έναν και ήρθαν το ασθενοφόρο, τώρα σκάσανε οι μπάτσοι, φύγαμε εμείς γίνεται της πουτ… εδώ, τον άλλον τον έσφαξε πάρα πολύ»

Έσφαξε Τούρκο

Ναι

Τον γ… μάγκες

Μια χαρά άρα

Μακάρι να πεθάνει

Τυχαία πίναν καφέ από κάτω

Εκεί δεν μένει και ο…;

Τόσο νωρίς ρ μλκ όμως;

Τι φάση

Γι’ αυτό το λέω ρ φίλε

Αλλά ντάξει αποκλειεται

Δεν μένει εκεί ο… πλέον

Τελικά τι φάση πήγανε; Πολύ τον βάρεσαν;

Ε έφαγε αρκετές δεν τον είδα καλά

Γάμ… τα

Παντού ανοιγμένος είναι , τον είδα εγώ

Τον έσπασαν

Καλά

Man πολύ ανοιγμένος

Τι θα κάνουμε;

Που είστε;

Φουλ αίματα bro όλο το πρόσωπο

Που είστε

Εμείς κάτω από το σπίτι του, προσέχουμε το αμάξι

Λογικά ο (σ.σ. αναφέρει το όνομα του 23χρονου) θέλει ράμματα, σίγουρα

Πείτε του να πετάξει το κινητό του

Ε θα κάνει ράμματα φρύδι και κεφάλι πίσω

Μαζί του είσαι

Δεν ξέρω που

Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν

Αυτοάμυνα

Μάγκες δώστε κανένα μηχανάκι

Θα μαζευτούμε;

Μάγκες έχει γίνει μαλ… τέζα ήταν ο Τούρκος έφυγε με ασθενοφόρο

Πωωωω

Βγείτε όλοι από την ομαδική

Βγείτε όλοι.

Πηγή: ieidiseis.gr