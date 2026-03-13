MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δημογλίδου για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: “Κανένα στοιχείο δεν συνδέει το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε σοκ βρίσκεται για ακόμη μία φορά η Θεσσαλονίκη, μετά τη δολοφονία ενός 20χρονου στην περιοχή της Καλαμαριάς.

Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι και κατέληξε αιμόφυρτος μπροστά σε κάδο, επί της οδού Αργοναυτών.

Μαρτυρίες κάνουν λόγο ότι στο σημείο τον περίμεναν τρία άτομα με κουκούλες.

«Δεν υπάρχει ακόμη κάποια πληροφορία που να μας οδηγεί ότι πρόκειται για κάποιο περιστατικό που σχετίζεται με οπαδικά κίνητρα και το ξεκαθαρίζω αυτό επειδή ακριβώς ο συγκεκριμένος νεαρός δεν έχει απασχολήσει ποτέ για τέτοιου είδους αδικήματα», σημείωσε σχετικά με το συμβάν η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, είπε τα εξής:

«Πριν τις 23:00 το βράδυ ενημερώθηκε η Ελληνική Αστυνομία για ένα νεαρό άτομο περίπου 25 ετών, αυτή ήταν η πληροφορία που μας δόθηκε, ο οποίος έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο δρόμο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Λίγο μετά τις 12 το βράδυ ενημερωθήκαμε ότι ο νεαρός κατέληξε.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Θεσσαλονίκη επειδή ακριβώς εκ του αποτελέσματος μιλάμε για μια ανθρωποκτονία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια θα διερευνηθεί, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε κάθε τέτοια περίπτωση διερευνάται και το οπαδικό κίνητρο. Όμως δεν υπάρχει, ξεκαθαρίζω, μέχρι στιγμής κανένα στοιχείο που να συνδέει αυτό το περιστατικό με οπαδικά κίνητρα».

Ερωτηθείς κατά πόσο μπορεί να ήταν υπόθεση προσωπικής διαφοράς, είπε «εξετάζεται και αυτό, θα το δούμε, νομίζω ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, τουλάχιστον προς τα πού θα κινηθούν οι έρευνες».

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη Κωνσταντία Δημογλίδου

