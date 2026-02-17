Χρήστος Μαυρίκης: Η φωτογραφία με το όπλο στο χέρι λίγο πριν από τους πυροβολισμούς στον αέρα

Ο Χρήστος Μαυρίκης, γνωστός για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο με τους “κοριούς” το 1989, είναι ο άνθρωπος που το βράδυ της Δευτέρας στην περιοχή Ήμερο Πεύκο στα Σπάτα, ξεκίνησε καβγά με νοικάρηδές του, πυροβόλησε στον αέρα και ταμπουρώθηκε στο διαμέρισμά του.

Ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA παρουσίασε την Τρίτη φωτογραφία – ντοκουμέντο με τον Χρήστο Μαυρίκη να κρατά το όπλο στο χέρι του όσο εξελισσόταν το επεισόδιο με την οικογένεια που της νοικιάζει ένα διαμέρισμα. Είναι η στιγμή, δευτερόλεπτα πριν πυροβολήσει στον αέρα και σπείρει τον πανικό, έξω από το συγκρότημα κατοικιών όπου διαμένει.

Όλα ξεκίνησαν στις 18:45. Οι φωνές του Μαυρίκη αναστατώνουν τη γειτονιά, καθώς διαπληκτίζεται έντονα με έναν άνδρα και την οικογένειά του.

Ξαφνικά, ενώ κρατά όπλο, σηκώνει ψηλά το χέρι και πυροβολεί στον αέρα δύο φορές. Στο σημείο επικρατεί πανικός.

«Μου λέει θέλω ενοίκιο 600 ευρώ, “οκ” του λέω “δεν έχω πρόβλημα δώστε μου συμβόλαιο”. Πήγε πάνω πήρε όπλο, μπαμ – μπαμ κάνει μπροστά στο παιδί», είπε το θύμα.

«Είχε πρόβλημα με το ενοίκιο, μας απείλησε «αν δεν φύγετε τώρα θα σκοτώσω και τους τέσσερις» και ξαφνικά κατέβηκε κάτω με ένα όπλο στο χέρι του, πυροβόλησε στον αέρα δύο φορές μπροστά μας. Εμείς τρομάξαμε, μπήκαμε σπίτι και ειδοποιήσαμε την αστυνομία» τονίζει ο ίδιος.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αλλά και ειδικός διαπραγματευτής ο οποίος προσπαθούσε να πείσει τον Χρήστο Μαυρίκη που είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του, να παραδοθεί. Πέντε ώρες προσπαθούσε να τον πείσει.