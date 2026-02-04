Αττική: Οι εκτελεστές του 27χρονου στη Νέα Πέραμο περνούν δίπλα από περιπολικό λίγα λεπτά μετά την αρπαγή – Δείτε βίντεο

Τα κομμάτια του «παζλ» γύρω από την υπόθεση της δολοφονίας του 27χρονου επιχειρηματία στην Νέα Πέραμο προσπαθούν να συμπληρώσουν οι Αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, προκειμένου να βρουν αφενός το κίνητρο της εκτέλεσης και αφετέρου ποιοι ήταν οι φυσικοί αυτουργοί που εκτέλεσαν το συμβόλαιο θανάτου τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στα χέρια τους έχουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν καταγράψει την πορεία του μπλε, κλεμμένου ΙΧ με το οποίο οι δράστες άρπαξαν το θύμα τα ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας.

Σε ένα από αυτά τα βίντεο που παρουσιάζει το protothema.gr, διακρίνεται το όχημα των εκτελεστών να κινείται επί της οδού Κυπραίου, με κατεύθυνση προς την Αττική Οδό, σε απόσταση 900 μέτρων από το σπίτι του 27χρονου.

Δείτε το βίντεο

Στο πλάνο φαίνεται να προπορεύεται ένα λευκό όχημα ενώ οι δράστες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με το πλήρωμα ενός περιπολικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο την ίδια ώρα κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και περνά ακριβώς δίπλα από το μπλε ΙΧ.

Το ρολόι γράφει 2:05 και μόλις 2 λεπτά πριν οι εκτελεστές έχουν βάλει με τη βία το θύμα μέσα στο αμάξι και έχουν περάσει από τη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, έναν από τους πλέον κεντρικούς δρόμους της Ελευσίνας.