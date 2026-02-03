Νέα Πέραμος: Ο 27χρονος δέχτηκε 9 σφαίρες στην πλάτη και την χαριστική βολή στο κεφάλι – Τι δείχνει η ιατροδικαστική έκθεση

Δεν έχουν τέλος τα στοιχεία του στυγερού εγκλήματος στη Νέα Πέραμο, με την απαγωγή και δολοφονία του 27χρονου ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε ρέμα, 6 μέρες αφού τον απήγαγαν έξω από το σπίτι της συντρόφου του στην Ελευσίνα.

Οι άγνωστοι που απήγαγαν τον άτυχο 27χρονο φαίνεται πως τον βασάνιζαν για 6 μέρες, ενώ την περασμένη Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 τον σκότωσαν πισώπλατα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, η δολοφονία χρονικά συνέβη μεταξύ βράδυ Σαββάτου με ξημερώματα Κυριακής στη Νέα Πέραμο, όπου το θύμα δέχτηκε δέκα πισώπλατα τραύματα, επτά στο σώμα, δύο στην καρδιά και μία στο κεφάλι.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε παράλληλα ότι το θύμα είχε υπολείμματα τροφής στο στομάχι, πράγμα που «μαρτυρά» το πως κρατήθηκε ζωντανός για τόσες ημέρες από την απαγωγή του. Συγκεκριμένα, μία ώρα πριν δολοφονηθεί ο 27χρονος είχε φάει, το οποίο αναγνωρίστηκε ως πλιγούρι – ταμπουλέ, σύμφωνα με το newsit.gr.

Επίσης, εντοπίστηκαν εκχυμώσεις στα χείλη και ανάμεσα στα φρύδια, ακόμη μια ένδειξη που παραπέμπει στον βασανισμό που υπέστη. Ειδικότερα πρόκειται για κακώσεις από γροθιές στο άνω και κάτω χείλος, εκτιμώμενες ως τραυματισμοί που προέκυψαν τη μέρα της απαγωγής.

Την ίδια ώρα καταθέτει στο Ανθρωποκτονιών η σύντροφος του 27χρονου, έξω από το σπίτι της οποίας απήχθη το θύμα στην Ελευσίνα. Ωστόσο, η νεαρή κοπέλα δεν φαίνεται να έχει καμία απολύτως σχέση με το έγκλημα.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο θείος του θύματος ανέφερε ότι οι δράστες δεν επικοινώνησαν με κανέναν για να ζητήσουν λύτρα μετά την απαγωγή. Ο 27χρονος δεν έδειχνε το τελευταίο διάστημα να φοβάται κάτι. «Δεν είχε παραπονεθεί. Κυκλοφορούσε άνετος. Δηλαδή δεν είχε δείξει σημάδια ότι “φοβάμαι κάτι, Α, μην πάω εκεί. Α, μην βγω το βράδυ”. Τίποτα απολύτως», είπε.