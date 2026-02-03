MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Στο μικροσκόπιο του Ανθρωποκτονιών η δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο – Αναζητούν κίνητρο και χώρο κράτησης

|
THESTIVAL TEAM

Να φωτίσουν τις σκοτεινές πτυχές της δολοφονίας του 27χρονου άνδρα, που εντοπίστηκε προ ημερών νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, επιχειρούν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.

Σε πρώτο στάδιο, σύμφωνα με το protothema.gr οι ερευνητές επικεντρώνονται στον εντοπισμό του χώρου όπου οι δράστες φέρεται να κρατούσαν αιχμάλωτο τον 27χρονο πριν τον εκτελέσουν. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το θύμα δέχθηκε συνολικά δέκα πυροβολισμούς – εννέα στην πλάτη και έναν στο κεφάλι – γεγονός που αποτυπώνει τη σκληρότητα του εγκλήματος.

Το δεύτερο και βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά το κίνητρο της δολοφονίας, δηλαδή τον λόγο που όπλισε το χέρι των δραστών. Η ταυτοποίηση της σορού του 27χρονου έγινε και μέσω ανάλυσης DNA, επιβεβαιώνοντας επίσημα την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα προερχόταν από ευκατάστατη οικογένεια και διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού με έδρα τον Ασπρόπυργο. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αν πίσω από το έγκλημα κρύβονται οικονομικές διαφορές ή αν ο 27χρονος γνώριζε κάτι που δεν θα έπρεπε και κάποιοι επιδίωξαν να τον φιμώσουν.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, μετά την αρπαγή του έξω από το σπίτι του, οι απαγωγείς δεν επικοινώνησαν ποτέ με την οικογένειά του, ούτε προέβαλαν οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση. Αντιθέτως, κράτησαν τον 27χρονο αιχμάλωτο για έξι ημέρες, πριν προχωρήσουν στη δολοφονία του. Στη συνέχεια, φέρονται να επιχείρησαν να κάψουν τη σορό, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και η δολοφονία επιχειρηματία που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 στη Μάνδρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας και ο 27χρονος γνωρίζονταν, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει προκύψει σαφής σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων. Σημειώνεται ότι ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.

Νέα Πέραμος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Έκκληση από τα αδέρφια του πατροκτόνου της Γλυφάδας – “Δείξτε λίγη ανθρωπιά”

LIFESTYLE 23 δευτερόλεπτα πριν

Στράτος Τζώρτζογλου: Έχω κουραστεί να μιλάω για τη Σοφία – Είναι δική μου απόφαση ο χωρισμός και είναι οριστικός

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Συναγερμός στα Άνω Πατήσια για την εξαφάνιση 16χρονης

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 21 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στην Ξηροκρήνη για την υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθλομαίου – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμα ύψους 6.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 432 προϊόντα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Αναθεώρηση Συντάγματος: Ποιες είναι οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες που προβλέπονται