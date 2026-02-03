Στο μικροσκόπιο του Ανθρωποκτονιών η δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο – Αναζητούν κίνητρο και χώρο κράτησης

Να φωτίσουν τις σκοτεινές πτυχές της δολοφονίας του 27χρονου άνδρα, που εντοπίστηκε προ ημερών νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, επιχειρούν τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.

Σε πρώτο στάδιο, σύμφωνα με το protothema.gr οι ερευνητές επικεντρώνονται στον εντοπισμό του χώρου όπου οι δράστες φέρεται να κρατούσαν αιχμάλωτο τον 27χρονο πριν τον εκτελέσουν. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το θύμα δέχθηκε συνολικά δέκα πυροβολισμούς – εννέα στην πλάτη και έναν στο κεφάλι – γεγονός που αποτυπώνει τη σκληρότητα του εγκλήματος.

Το δεύτερο και βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές αφορά το κίνητρο της δολοφονίας, δηλαδή τον λόγο που όπλισε το χέρι των δραστών. Η ταυτοποίηση της σορού του 27χρονου έγινε και μέσω ανάλυσης DNA, επιβεβαιώνοντας επίσημα την ταυτότητά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα προερχόταν από ευκατάστατη οικογένεια και διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού με έδρα τον Ασπρόπυργο. Με βάση αυτά τα δεδομένα, ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι αν πίσω από το έγκλημα κρύβονται οικονομικές διαφορές ή αν ο 27χρονος γνώριζε κάτι που δεν θα έπρεπε και κάποιοι επιδίωξαν να τον φιμώσουν.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, μετά την αρπαγή του έξω από το σπίτι του, οι απαγωγείς δεν επικοινώνησαν ποτέ με την οικογένειά του, ούτε προέβαλαν οποιαδήποτε οικονομική απαίτηση. Αντιθέτως, κράτησαν τον 27χρονο αιχμάλωτο για έξι ημέρες, πριν προχωρήσουν στη δολοφονία του. Στη συνέχεια, φέρονται να επιχείρησαν να κάψουν τη σορό, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει και η δολοφονία επιχειρηματία που σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 στη Μάνδρα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο επιχειρηματίας και ο 27χρονος γνωρίζονταν, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει προκύψει σαφής σύνδεση μεταξύ των δύο υποθέσεων. Σημειώνεται ότι ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές.