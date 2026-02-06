MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ραφήνα: Μηχανή παρέσυρε πεζό στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Δύο σοβαρά τραυματίες

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (06/02) στη Λεωφόρο Μαραθώνος, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με το protothema.gr, υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες μηχανή παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Πικερμίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνας στην περιοχή της Ραφήνας.

Ο οδηγός της μηχανής και ο πεζός μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Ραφήνα Τροχαίο ατύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ηράκλειο: Νέα άφιξη παράτυπων μεταναστών – Εντοπίστηκαν σε λέμβο και μεταφέρονται στoύς Καλούς Λιμένες

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Δίκη για Predator: Την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων ζήτησε ο εισαγγελέας

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ο Πέτρος Λαγούτης επιβεβαίωσε τον χωρισμό του από τη Μάρθα Λαμπίρη Φεντόρουφ

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Τούνη: Της έκαναν παρατήρηση στη Σαουδική Αραβία για την αμφίεσή της – “Καταβάλλω τόση προσπάθεια με την ενδυμασία”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ν. Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Κιλκίς: Χειροπέδες σε 45χρονο διακινητή που μετέφερε παράνομα σε όχημα 5 Κινέζους