Ραφήνα: Μηχανή παρέσυρε πεζό στη Λεωφόρο Μαραθώνος – Δύο σοβαρά τραυματίες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (06/02) στη Λεωφόρο Μαραθώνος, που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με το protothema.gr, υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες μηχανή παρέσυρε πεζό στο ύψος της οδού Πικερμίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαραθώνας στην περιοχή της Ραφήνας.

Ο οδηγός της μηχανής και ο πεζός μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.