Αστυνομικοί Θεσσαλονίκης για επεισόδια στο ΑΠΘ: Όταν υπάρχει βούληση τα αποτελέσματα είναι άμεσα και αποτελεσματικά

Συγχαρητήρια προς όλες τις αστυνομικές δυνάμεις που συμμετείχαν στην επιχείρηση εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα, απευθύνει με ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης.

Όπως αναφέρεται, τα επεισόδια προκλήθηκαν από εκατοντάδες ταραξίες που βρίσκονταν εντός του πανεπιστημιακού χώρου λόγω πάρτι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού με εγκαύματα, αλλά και την καταστροφή περιουσιών πολιτών στην ευρύτερη περιοχή.

Η Ένωση συγχαίρει, παράλληλα, την ηγεσία της Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία –όπως επισημαίνει– εφάρμοσε τον νόμο και διέταξε την είσοδο των διμοιριών εντός του ΑΠΘ, προκειμένου να εντοπιστούν και να συλληφθούν οι εμπλεκόμενοι στα επεισόδια.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έκταση της αστυνομικής επιχείρησης, η οποία οδήγησε στην προσαγωγή 309 ατόμων. Σύμφωνα με την Ένωση, η συγκεκριμένη επιχείρηση απέδειξε ότι όταν υπάρχει βούληση, σωστός συντονισμός και ξεκάθαρες εντολές προς το αστυνομικό προσωπικό που επιχειρεί στο πεδίο, τα αποτελέσματα είναι άμεσα και αποτελεσματικά. Μάλιστα, σημειώνεται πως οι δικαιολογίες που προβάλλονταν στο παρελθόν σε αντίστοιχα περιστατικά για μη επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων αποδεικνύονται αβάσιμες.

Στην ανακοίνωση εκφράζεται έντονη αγανάκτηση και αποτροπιασμός για όσους επιτρέπουν τη διεξαγωγή τέτοιου είδους πάρτι εντός πανεπιστημιακών χώρων. Η Ένωση τονίζει ότι είναι ανεπίτρεπτο, εν έτει 2026, το ΑΠΘ –το οποίο, όπως σημειώνεται, φυλάσσεται και από ιδιωτική εταιρεία security– να λειτουργεί ως «ξέφραγο αμπέλι», επιτρέποντας την είσοδο εγκληματικών στοιχείων που παρασκευάζουν βόμβες μολότοφ και μετατρέπουν τον πανεπιστημιακό χώρο σε ορμητήριο βίαιων ενεργειών και τις γύρω περιοχές σε εμπόλεμη ζώνη.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ζητά την άμεση αναζήτηση ποινικών ευθυνών σε βάρος όλων όσοι, όπως υποστηρίζει, με αδράνεια ή ατολμία επιτρέπουν να επαναλαμβάνονται τέτοια φαινόμενα.

Κλείνοντας, εκφράζει τις ευχές της για περαστικά και ταχεία ανάρρωση στον τραυματία αστυνομικό.