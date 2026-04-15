Ασπρόπυργος: Θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο ΝΑΤΟ – Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στον Ασπρόπυργο με έναν νεκρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του protothema.gr, μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να χάσει τη ζωή του ο αναβάτης της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο αναβάτης υπέκυψε στα τραύματά του.

Πλέον οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Ασπρόπυργος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 24 ώρες πριν

Τίνα Μεσσαροπούλου για Ιωάννα Τούνη: “Θα μιλήσει γι’ αυτά τα θέματα με τη μάσκα ομορφιάς; Τώρα, πάλι θα γίνω εγώ η κακιά”

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λίβανου – Απών η Χεζμπολάχ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 42 λεπτά πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε εννιά αλλοδαπούς που διέμεναν παράνομα στη χώρα

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

ΗΠΑ: Ο πρεσβευτής του Ισραήλ εκφράζει ικανοποίηση για τις συνομιλίες με τον Λίβανο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εργασίες διαγράμμισης και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Άρης Μουγκοπέτρος: Ο χωρισμός μου ήταν ένα γερό “χαστούκι”