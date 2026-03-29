Αγρίνιο: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση σε 16χρονο – Χειροπέδες και σε τρεις γονείς

Σε συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για την επίθεση σε βάρος 16χρονου που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/3) στο κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι, τα στοιχεία των οποίων είχαν ταυτοποιηθεί, καθώς και τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας. Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ι. Σταΐκου, σε κοντινή απόσταση από την κεντρική πλατεία, όπου ο 16χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών. Κατά πληροφορίες, δέχθηκε χτυπήματα και τραυματίστηκε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο.

Αρχικά είχαν προσαχθεί έξι άτομα, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής τους. Στη συνέχεια, από την έρευνα της αστυνομίας ταυτοποιήθηκαν τρεις 17χρονοι, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς είχε υποστεί αιμορραγία από το τραύμα στο πόδι. Η κατάστασή του, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, δεν προκαλεί ανησυχία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 16χρονος ανέφερε στις αρχές ότι είχε προσωπικές διαφορές με ορισμένα από τα άτομα που του επιτέθηκαν, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο οπαδικών κινήτρων.

