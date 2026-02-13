Το ζεστό νερό βοηθά στην απώλεια βάρους και καθαρίζει το δέρμα; Ειδικοί καταρρίπτουν τους μύθους

Από απώλεια βάρους και πιο καθαρό δέρμα έως ανακούφιση από κράμπες περιόδου και πονόλαιμο, η νέα μόδα είναι ότι ένα ποτήρι ζεστό νερό την ημέρα κάνει καλό σε όλα.

Η κατανάλωση ζεστού (όχι βραστού) νερού είναι γενικά ασφαλής και πολλοί άνθρωποι λένε ότι τους κάνει να αισθάνονται καλύτερα. Δεν είναι τόσο σαφές γιατί.

Πιθανότατα έχει μεγαλύτερη σημασία το ίδιο το νερό και η συνήθεια να κάνεις κάτι που πιστεύεις ότι σου κάνει καλό, παρά η θερμοκρασία, εξηγεί η Lauren Ball, Καθηγήτρια Υγείας και Ευεξίας στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ, και η Emily Burch, Διαιτολόγος και Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Southern Cross, σε άρθρο τους στο The Conversation.

«Οποιαδήποτε οφέλη μπορεί να προέλθουν απλώς από την κατανάλωση περισσότερου νερού, την τήρηση μιας τακτικής ρουτίνας υγιεινής διατροφής ή από την άνεση και τη χαλάρωση που προσφέρει η ζεστασιά, αντί από το ζεστό νερό», αναφέρουν.

Αν και η ζεστασιά μπορεί να είναι καταπραϋντική για ορισμένα συμπτώματα, η τρέχουσα έρευνα δεν δείχνει ότι το ζεστό νερό προσφέρει ειδικά οφέλη για την υγεία πέρα ​​από αυτά της καλής ενυδάτωσης.

Η ενυδάτωση έχει μεγαλύτερη σημασία από τη θερμοκρασία

Το νερό, είτε ζεστό είτε κρύο, είναι απαραίτητο. Η ενυδάτωση υποστηρίζει την πέψη, την κυκλοφορία του αίματος, τη λειτουργία των νεφρών, τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και τη συνολική ευεξία.

Έρευνα του 2025 δείχνει ότι η μη κατανάλωση επαρκούς ποσότητας νερού θα μπορούσε να δυσκολέψει σημαντικά την αντιμετώπιση του καθημερινού στρες.

Μέχρι στιγμής, υπάρχουν ελάχιστα ισχυρά επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν ότι το ζεστό νερό έχει μοναδικά οφέλη για την υγεία σε σχέση με το δροσερό ή το νερό σε θερμοκρασία δωματίου, πέρα ​​από αυτά που μπορεί να προσφέρει μόνο η ενυδάτωση.

Παρακάτω, οι δύο ειδικοί καταρρίπτουν τους μύθους σχετικά με το ζεστό νερό.

Μύθος #1: Το ζεστό νερό βοηθά στην απώλεια βάρους

Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι η κατανάλωση ζεστού νερού από μόνη της προκαλεί σημαντική απώλεια βάρους.

Η έρευνα σχετικά με την πρόσληψη νερού σε ευρύτερο επίπεδο υποδηλώνει ότι η κατανάλωση περισσότερων υγρών μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο του βάρους αυξάνοντας το αίσθημα πληρότητας πριν από τα γεύματα και μειώνοντας την πρόσληψη ζαχαρούχων ή υψηλής θερμιδικής αξίας ποτών.

Μια μικρή μελέτη υποδεικνύει ότι η κατανάλωση ζεστού νερού μπορεί να διεγείρει τις κινήσεις του εντέρου (περίσταλση), κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στην πέψη, αλλά αυτό το αποτέλεσμα ήταν μέτριο και δεν μεταφράζεται σε απώλεια λίπους.

Μύθος #2: Το ζεστό νερό θεραπεύει τον πονόλαιμο

Εδώ έχουμε την πιο ξεκάθαρη απόδειξη ότι η θερμοκρασία μπορεί να έχει σημασία.

Τα ζεστά υγρά μπορούν να καταπραΰνουν τον πονόλαιμο και να βοηθήσουν στην ανακούφιση από τη ρινική συμφόρηση. Η ζεστασιά, και σε ορισμένες περιπτώσεις ο ατμός, βοηθά στην αραίωση της βλέννας και στην ηρεμία των ερεθισμένων ιστών στο λαιμό και τους αεραγωγούς.

Αυτό όμως δεν ισχύει μόνο για το νερό. Τα ζεστά τσάγια, τα αφεψήματα και τα ζεστά ροφήματα λεμονιού μπορούν να προσφέρουν παρόμοια ανακούφιση επειδή παρέχουν θερμότητα και υγρά μαζί.

Αν και ανακουφίζουν τα συμπτώματα, δεν αποτελούν θεραπεία για λοιμώξεις ούτε μειώνουν τη διάρκεια της ασθένειας.

Μύθος #3: Το ζεστό νερό καθαρίζει το δέρμα σας

Δεν υπάρχουν άμεσα επιστημονικά στοιχεία ότι η κατανάλωση ζεστού νερού βελτιώνει την καθαρότητα του δέρματος ή «αποτοξινώνει» το δέρμα.

Η ενυδάτωση βοηθά στη διατήρηση της ελαστικότητας του δέρματος και αποτρέπει την ξηρότητα. Ωστόσο, μελέτες δεν δείχνουν ότι η κατανάλωση ζεστού νερού είναι καλύτερη από την κατανάλωση νερού σε άλλες θερμοκρασίες για την υγεία του δέρματος.

Οι ισχυρισμοί ότι το ζεστό νερό «αποτοξινώνει» το δέρμα είναι παραπλανητικοί, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Η αποτοξίνωση πραγματοποιείται από όργανα όπως το συκώτι και τα νεφρά, όχι με το ξέπλυμα του σώματος με ζεστό νερό.

Μύθος #4: Το ζεστό νερό μειώνει τον πόνο της περιόδου

Η εξωτερική θερμότητα, από μια θερμοφόρα, μπορεί να βοηθήσει στις μυϊκές κράμπες και τους πόνους της περιόδου χαλαρώνοντας τους ιστούς και βελτιώνοντας την κυκλοφορία του αίματος.

Αλλά η κατανάλωση ζεστού νερού από μόνη της δεν ανακουφίζει από τους πόνους της περιόδου, προσθέτουν. Η καλή ενυδάτωση κατά τη διάρκεια της εμμήνου ρύσεως, ωστόσο, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση κάποιας ενόχλησης που σχετίζεται με την κατακράτηση υγρών, παρόλο που η θερμοκρασία του νερού δεν φαίνεται να έχει σημασία.

«Αν λοιπόν το ζεστό νερό σας βοηθά να πίνετε περισσότερο, να νιώθετε πιο χαλαροί ή να ξεκινάτε τη μέρα σας με μια ιεροτελεστία που σας αρέσει, δεν πειράζει. Απλώς μην πιστεύετε ότι η ίδια η ζέστη είναι θεραπεία», καταλήγουν.

Πηγή: iatropedia.gr