Το αέριο γέλιου μπορεί να καταπραΰνει γρήγορα την σοβαρή κατάθλιψη

Τι έδειξε η συνδυασμένη ανάλυση (μετανάλυση) επτά προγενέστερων μελετών για τις επιδράσεις του.

Το υποξείδιο του αζώτου, το γνωστό και ως «αέριο γέλιου», μπορεί να προσφέρει γρήγορη, προσωρινή ανακούφιση στους πάσχοντες από σοβαρή κατάθλιψη, ακόμα και εάν δεν έχουν ανταποκριθεί στην πρώτης γραμμής θεραπεία με αντικαταθλιπτικά φάρμακα, αναφέρουν επιστήμονες από τη Βρετανία.

Οι επιστήμονες εξέτασαν συνδυαστικά τα δεδομένα επτά προγενέστερων κλινικών μελετών, στις οποίες είχε εξεταστεί πως επηρεάζει το αέριο τους ασθενείς με:

Μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (MDD)

Ανθεκτική στα φάρμακα κατάθλιψη (TRD)

Η κατάθλιψη τυπικά χαρακτηρίζεται ως ανθεκτική στα φάρμακα, όταν δεν βελτιώνεται ουσιωδώς μετά από τη λήψη δύο διαφορετικών, κλασικών αντικαταθλιπτικών φαρμάκων. Υπολογίζεται ότι το 48% των ασθενών έχουν αυτή τη δύσκολα αντιμετωπίσιμη μορφή της διαταραχής.

Το αέριο γέλιου χρησιμοποιείται επί μακρόν στην Ιατρική ως αναλγητικό και ηρεμιστικό φάρμακο. Σε μερικές μικρές μελέτες διερευνήθηκε επίσης ως ταχείας δράσης αντικαταθλιπτικό.

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση eBioMedicine του ομίλου The Lancet. Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, η εισπνοή συγκεκριμένης δόσης υποξειδίου του αζώτου μπορούσε να μειώσει σημαντικά τα συμπτώματα της κατάθλιψης εντός 24 ωρών.

Μάλιστα η βελτίωση άρχιζε μετά από μόλις 2 ώρες από την εισπνοή, γράφουν. Ωστόσο τα οφέλη έτειναν να υποχωρούν εντός μίας εβδομάδας.

Οι επαναλαμβανόμενες εισπνοές στη διάρκεια αρκετών εβδομάδων είχε πιο παρατεταμένα οφέλη. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι πιθανώς απαιτούνται περισσότερες συνεδρίες και όχι μία δόση για να διατηρηθεί το κλινικό όφελος.

Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες

Ωστόσο οι μελέτες που εξετάστηκαν ήταν μικρές. Συμμετείχαν συνολικώς μόλις 247 ασθενείς με κατάθλιψη. Επιπλέον, ήταν αρχικής φάσης μελέτες και εστιάστηκαν στις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις του αερίου.

Επομένως απαιτούνται μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες μελέτες για να εξακριβωθεί ποια είναι η ασφαλέστερη δοσολογία για τους ασθενείς, για πόσο καιρό και πόσο συχνά πρέπει να χορηγείται, καθώς και ποιες δυνητικές, ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να έχει.

Στις ανεπιθύμητες ενέργειες που ανέφεραν οι ασθενείς συμπεριλαμβάνονταν ενδεικτικά:

Ναυτία

Ζάλη

Πονοκέφαλος

Οι παρενέργειες αυτές ήταν πιθανότερες με τη μεγαλύτερη δόση που μελετήθηκε και η οποία ήταν πιο αποτελεσματική για την κατάθλιψη. Έτειναν όμως να είναι προσωρινές.

«Η κατάθλιψη είναι μία εξουθενωτική νόσος. Επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι τα αντικαταθλιπτικά δεν κάνουν κάποια ουσιώδη διαφορά στους μισούς σχεδόν ασθενείς μας», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr. Kiranpreet Gill, από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ.

«Η νέα μελέτη συγκεντρώνει τα καλύτερα διαθέσιμα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι το υποξείδιο του αζώτου έχει τη δυνατότητα να παράσχει ταχεία και κλινικώς σημαντική βραχυπρόθεσμη βελτίωση στους πάσχοντες από σοβαρή κατάθλιψη», πρόσθεσε.

Πηγή: iatropedia.gr