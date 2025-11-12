MENOY

ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δράση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για την ευαισθητοποίηση του κοινού για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

THESTIVAL TEAM

Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη (14 Νοεμβρίου), διοργανώνει ενημερωτική δράση ευαισθητοποίησης για το κοινό, με στόχο την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη σωστή διαχείριση της νόσου.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, από τις 9:00 έως τις 12:00, στη στάση Μετρό Αγίας Σοφίας (επί της Καστριτσίου), στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, Εθελοντές και Υγειονομικοί του Τομέα Υγείας του Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης θα ενημερώνουν το κοινό για:

Τους τύπους του σακχαρώδη διαβήτη (Τύπου 1, Τύπου 2 και Διαβήτη Κύησης).

Τη σημασία της πρόληψης μέσω σωστής διατροφής και φυσικής δραστηριότητας.

Τη σημαντικότητα των τακτικών ελέγχων για την έγκαιρη διάγνωση.

Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πληροφοριακό υλικό, να θέσουν ερωτήματα στους εθελοντές και επαγγελματίες υγείας, καθώς και να ενημερωθούν για τις δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στον τομέα της υγείας και της πρόληψης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Σακχαρώδη Διαβήτη αποτελεί μία σημαντική ευκαιρία για να αναδειχθεί ο ρόλος της ενημέρωσης, της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων που πάσχουν από τη νόσο και να μειωθεί η επίπτωσή της στον πληθυσμό.

Η δράση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προληπτικών και ενημερωτικών πρωτοβουλιών του Περιφερειακού Τμήματος Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης, που στοχεύουν στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Πληροφορίες Δράσης

Ημερομηνία: Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2024

Ώρα: 09:00 – 12:00

Τοποθεσία: Στάση Μετρό Αγίας Σοφίας (επί της Καστριτσίου), Θεσσαλονίκη

Διοργάνωση: Περιφερειακό Τμήμα Ε.Ε.Σ. Θεσσαλονίκης – Τομέας Υγείας

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός

