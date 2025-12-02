MENOY

ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Δράση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εξέτασης για θέματα HIV (AIDS) και Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) διοργανώνει το Γραφείο Συμβουλευτικής και Εξέτασης για τη Σεξουαλική Υγεία του ΕΟΔΥ Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, σήμερα, Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 και ώρες 9.30 έως 14.30, στον υπαίθριο χώρο μεταξύ των κτιρίων Διοίκησης και Νομικής Σχολής.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του ΑΙDS (1η Δεκεμβρίου), Κινητή Μονάδα εξέτασης, στελεχωμένη με κατάλληλα εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό του ΕΟΔΥ, θα διενεργεί δωρεάν rapid tests με συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση, θα παρέχει ενημέρωση για θέματα πρόληψης και τους τρόπους μετάδοσης για HIV, HBV/HCV, γονόρροια, χλαμύδια, σύφιλη και λοιπά ΣΜΝ. Στο πλαίσιο της δράσης, θα διανέμεται σχετικό έντυπο ενημερωτικό υλικό του ΕΟΔΥ και προφυλακτικά, με σκοπό την προαγωγή της ασφαλέστερης σεξουαλικής συμπεριφοράς.

ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

