MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ανοιχτό χωρίς ραντεβού το Ιατρείο Πόνου σήμερα στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

|
THESTIVAL TEAM

Το Ιατρείο Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου θα δέχεται ασθενείς χωρίς ραντεβού την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο πλαίσιο της Ημέρας Ανοιχτών Ιατρείων Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας.

Η θεραπευτική ομάδα του Ιατρείου θα βρίσκεται στη διάθεση των ασθενών που θα το επισκεφθούν, με στόχο την ενημέρωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία του πόνου τους. Όπως αναφέρει η Αναπληρώτρια Συντονίστρια – Διευθύντρια του Ιατρείου Πόνου & Παρηγορικής Φροντίδας, Ελένη Κοράκη, ο χρόνιος πόνος, όταν διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες, θεωρείται νόσος, με σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία του ασθενή, αλλά και στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή.

Η ίδια τονίζει: «Το Ιατρείο μας λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2022 και αποτελεί πρότυπη δομή στη Βόρεια Ελλάδα. Στόχος μας είναι η ολιστική και εξατομικευμένη αντιμετώπιση του πόνου, με σύγχρονες επεμβατικές τεχνικές, ψυχολογική υποστήριξη και παρηγορική φροντίδα».

Το Ιατρείο Πόνου λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός των ημερών γενικής εφημερίας και δέχεται εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς.

Η πρωτοβουλία των «Ανοιχτών Ιατρείων» έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της έγκαιρης αντιμετώπισης του πόνου και την αξία της παρηγορικής φροντίδας και υλοποιείται με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.ΣΥ.Α.).

Θεσσαλονίκη Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ιταλία: “Φοβάμαι τη μαμά” – Τα λόγια του 9χρονου πριν δολοφονηθεί από τη μητέρα του

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Σταύρος Νικολαΐδης για το θέατρο: Εμείς μεταξύ μας ξέρουμε τι έχει κάνει για να ανέβει ο καθένας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Volley League: Επιτέλους νίκη για τον ΠΑΟΚ, απέδρασε με ανατροπή από την Κρήτη απέναντι στον μαχητικό ΟΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Στεφάνι στο Πολυτεχνείο κατέθεσε ο Τασούλας: “Υπεύθυνη, λαϊκή και διαρκής διεκδίκηση της Δημοκρατίας και της ελευθερίας” – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκύρου – Έγινε αισθητός στην Αττική

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Τουρκικό πλοίο με 4.000 τόνους υγραερίου χτυπήθηκε από ρωσικά πυρά στην Οδησσό – Φόβοι πως μπορεί να εκραγεί