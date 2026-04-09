Πόσα κιλά χάνεις αν περπατάς 30 λεπτά κάθε μέρα;

Εάν αφιερώσετε στο περπάτημα 30 λεπτά καθημερινά μπορεί να έχετε σημαντικά οφέλη για την υγεία, σύμφωνα με ειδικούς.

Ποια είναι τα οφέλη του καθημερινού περπατήματος

Πολλοί αναζητούν συνεχώς τρόπους να βελτιώσουν την υγεία τους και να χάσουν βάρος, και η σωματική άσκηση είναι σύμμαχος σε αυτόν τον στόχο. Ένα από τα πιο συνιστώμενα είδη άσκησης είναι το περπάτημα. Εκτός από την ενεργοποίηση πολλών μυϊκών ομάδων, το περπάτημα παρέχει την ευκαιρία να εκτεθεί κανείς στον ήλιο και να αναπνεύσει καθαρό αέρα, κάτι που ενισχύει τη γενική ευεξία.

Η Κλινική Mayo τονίζει ότι το περπάτημα είναι από τις πιο αποτελεσματικές ασκήσεις για απώλεια βάρους, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται τακτικά και συνδυάζεται με μια ισορροπημένη και υγιεινή διατροφή. Οι ειδικοί συνιστούν να αφιερώνουμε 30 έως 60 λεπτά την ημέρα σε αυτήν την απλή αλλά αποτελεσματική δραστηριότητα.

Πόσες θερμίδες καίμε με το περπάτημα;

Η ενέργεια που καίει κανείς περπατώντας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: ηλικία, ύψος, βάρος, ρυθμό και διάρκεια της άσκησης. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Medicine & Science in Sports & Exercise δείχνει ότι:

Σε μέτριο ρυθμό, σε 60 λεπτά περπατήματος καλύπτονται περίπου 5 χιλιόμετρα.

Σε έντονο ρυθμό, το ίδιο χρονικό διάστημα μπορεί να καλυφθούν έως και 7 χιλιόμετρα.

Μια απλή φόρμουλα για τον υπολογισμό των θερμίδων που καίγονται είναι η εξής:

0,029 × (βάρος σε κιλά × 2,2) × χρόνος περπατήματος σε λεπτά

Για παράδειγμα, ένα άτομο 70 κιλών που περπατάει 30 λεπτά με ταχύτητα 5 χλμ/ώρα καίει περίπου 133 θερμίδες.

Πόσα κιλά χάνει κανείς σε ένα μήνα περπατώντας;

Αν κάποιος περπατά καθημερινά για 30 λεπτά, μπορεί να κάψει μεταξύ 130 και 150 θερμίδων ημερησίως. Σε 30 ημέρες, αυτό ισοδυναμεί με περίπου 3.900 θερμίδες. Δεδομένου ότι περίπου 7.700 θερμίδες αντιστοιχούν σε 1 κιλό λίπους, η ημερήσια συνήθεια του περπατήματος οδηγεί σε απώλεια περίπου 0,5 κιλού τον μήνα, μια σταθερή και υγιή μείωση βάρους.

Οφέλη πέρα από την απώλεια βάρους

Το περπάτημα δεν βοηθά μόνο στην απώλεια κιλών. Πολλαπλές μελέτες έχουν δείξει ότι καθημερινές βόλτες 30–60 λεπτών έχουν σημαντικά οφέλη για την υγεία:

Παρατείνουν τη ζωή και μειώνουν κατά το ήμισυ τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής.

Βελτιώνουν την καρδιοαναπνευστική αντοχή και τη γενική φυσική κατάσταση.

Επιταχύνουν τον μεταβολισμό και ενισχύουν την καύση λίπους.

Ενισχύουν μυς και οστά, μειώνοντας τον κίνδυνο αρθρίτιδας.

Στηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Βοηθούν στη μείωση του στρες και της κορτιζόλης, βελτιώνοντας την ποιότητα του ύπνου.

Ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την πνευματική διαύγεια.

Ακόμα και με 30 λεπτά περπατήματος καθημερινά, το σώμα σας δέχεται ένα ολοκληρωμένο «boost» υγείας, χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό ή γυμναστήρια.

Πηγή: bovary.gr