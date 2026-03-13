Πώς τα smartwatches εντοπίζουν την υπνική άπνοια

Νέα στοιχεία δείχνουν πώς η υπνική άπνοια διαταράσσει κρίσιμα στάδια του ύπνου, ενώ η φορητή τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη ανίχνευση των συμπτωμάτων.

Εκατομμύρια άνθρωποι διεθνώς πάσχουν από υπνική άπνοια, αλλά περίπου το 80% δεν γνωρίζει ότι την έχει. Η διαταραχή αυτή προκαλεί επαναλαμβανόμενες παύσεις της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι οποίες μπορούν να μειώσουν την παροχή οξυγόνου στον οργανισμό και να διαταράξουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ύπνου 2026, μια παγκόσμια μελέτη χρηστών της εφαρμογής Samsung Health προσφέρει νέα στοιχεία για την πραγματική έκταση της πάθησης και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει τον ύπνο.

Παράλληλα, η Samsung αξιοποιεί δεδομένα από τη σειρά Galaxy Watch για να μετατρέψει τα σημάδια της υπνικής άπνοιας σε χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν τους χρήστες να βελτιώσουν τις συνήθειες ύπνου και τη συνολική ευεξία τους.

Πώς επηρεάζει η υπνική άπνοια τον ύπνο

Η έρευνα διαπίστωσε ότι περίπου το 23% των συμμετεχόντων ενδέχεται να παρουσιάζει υπνική άπνοια.

«Οι μικροαφυπνίσεις που ακολουθούν τις παύσεις της αναπνοής κατακερματίζουν τον ύπνο», εξηγεί η Δρ. Vanessa Hill, επιστήμονας συμπεριφοράς του ύπνου. «Αυτά τα επεισόδια εμποδίζουν τον εγκέφαλο να παραμείνει στα στάδια REM και βαθύ ύπνου, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωματική και γνωστική αποκατάσταση».

Η μελέτη δείχνει ότι αυτές οι διαταραχές επηρεάζουν πολλαπλές πτυχές του ύπνου.

Μειωμένος ύπνος REM

Οι συμμετέχοντες στους οποίους εντοπίστηκαν ενδείξεις υπνικής άπνοιας κοιμούνταν περίπου τέσσερα λεπτά λιγότερο σε φάση REM. Πρόκειται για το στάδιο όπου ο εγκέφαλος επεξεργάζεται συναισθήματα, οργανώνει τις αναμνήσεις και ενισχύει τη μάθηση.

Λιγότερος βαθύς ύπνος

Η υπνική άπνοια επηρεάζει και τον βαθύ ύπνο, ο οποίος είναι κρίσιμος για τη σωματική αποκατάσταση. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη είχαν κατά μέσο όρο οκτώ λεπτά λιγότερο βαθύ ύπνο κάθε νύχτα. Σε αυτό το στάδιο εκκρίνεται η αυξητική ορμόνη, αποκαθίστανται οι μύες και ενισχύεται το ανοσοποιητικό σύστημα.

Συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις

Τα άτομα με ενδείξεις υπνικής άπνοιας ξυπνούσαν συχνότερα μέσα στη νύχτα και παρέμεναν ξύπνια περίπου τέσσερα λεπτά περισσότερο. Αυτές οι διακοπές αποσυντονίζουν τον φυσιολογικό κύκλο του ύπνου και οδηγούν σε πιο επιφανειακό και λιγότερο αναζωογονητικό ύπνο.

Μικρότερη συνολική διάρκεια ύπνου

Συνολικά, όσοι είχαν αυξημένη πιθανότητα υπνικής άπνοιας κοιμούνταν περίπου 12 λεπτά λιγότερο κάθε νύχτα. Αν και η διαφορά φαίνεται μικρή, η συνεχής διακοπή των κύκλων ύπνου μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητά του.

Γιατί έχει σημασία η ποιότητα του ύπνου

«Ακόμη και μια μικρή απώλεια διάρκειας ύπνου γίνεται πιο σημαντική όταν συνοδεύεται από μεγαλύτερη απώλεια ποιότητας», επισημαίνει η Δρ. Hill. «Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί πολλοί άνθρωποι νιώθουν εξαντλημένοι την επόμενη ημέρα, παρότι έχουν περάσει αρκετές ώρες στο κρεβάτι».

Όπως σημειώνει η ίδια, η υπνική άπνοια επηρεάζει πολλαπλές πτυχές του ύπνου:

τη διάρκεια,

την ποιότητα,

την αποδοτικότητα του ύπνου

αλλά και την ημερήσια κόπωση.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί καθορίζουν τη συνολική ευεξία και λειτουργικότητα ενός ανθρώπου. Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη ανίχνευση της πάθησης αποτελεί βασικό βήμα για την αντιμετώπισή της.

Πώς μπορεί να εντοπιστεί η υπνική άπνοια στο σπίτι

Για πολλά χρόνια η διάγνωση της υπνικής άπνοιας απαιτούσε εξετάσεις ύπνου σε εξειδικευμένα εργαστήρια, διαδικασία που συχνά αποθάρρυνε πολλούς ασθενείς.

Σήμερα, νέες φορητές τεχνολογίες επιχειρούν να απλοποιήσουν την ανίχνευση της πάθησης.

Η λειτουργία ανίχνευσης υπνικής άπνοιας στο Galaxy Watch επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν τον ύπνο τους στο σπίτι. Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ο χρήστης πρέπει να καταγράψει τον ύπνο του για τουλάχιστον τέσσερις ώρες σε δύο διαφορετικές νύχτες μέσα σε διάστημα δέκα ημερών.

Η δυνατότητα αυτή είναι διαθέσιμη μέσω της εφαρμογής Samsung Health και έχει ήδη εγκριθεί από τον αμερικανικό οργανισμό FDA. Σήμερα χρησιμοποιείται σε δεκάδες αγορές παγκοσμίως.

Πώς λειτουργεί η τεχνολογία

Η λειτουργία αξιοποιεί τον αισθητήρα BioActive του Galaxy Watch, ο οποίος παρακολουθεί τα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα μπορεί να εντοπιστεί πότε ο χρήστης σταματά προσωρινά να αναπνέει (άπνοια) ή αναπνέει ανεπαρκώς (υπόπνοια).

Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του Δείκτη Απνοιών–Υποπνοιών (AHI), ενός βασικού δείκτη που δείχνει τη σοβαρότητα της υπνικής άπνοιας.

Από την ανίχνευση στη βελτίωση του ύπνου

Η έγκαιρη αναγνώριση πιθανών ενδείξεων υπνικής άπνοιας μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της πάθησης.

Παράλληλα, τα σύγχρονα wearables προσφέρουν εργαλεία που βοηθούν τους χρήστες να βελτιώσουν συνολικά τις συνήθειες ύπνου τους. Στο Galaxy Watch, για παράδειγμα, περιλαμβάνονται λειτουργίες όπως το Sleep Coaching, που αναλύει τα δεδομένα ύπνου και προτείνει τρόπους βελτίωσης, καθώς και το Bedtime Guidance, το οποίο προτείνει την ιδανική ώρα για ύπνο.

«Για χρόνια, η ανάγκη για εξετάσεις ύπνου σε εργαστήριο αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο στη διάγνωση της υπνικής άπνοιας», σημειώνει η Δρ. Hill. «Η φορητή τεχνολογία επιτρέπει πλέον στους ανθρώπους να συλλέγουν χρήσιμα δεδομένα από το σπίτι τους, δημιουργώντας ένα σημείο εκκίνησης για συζήτηση με έναν ειδικό».

Πηγή: iatropedia.gr