ΥΓΕΙΑ

ΠΟΕΔΗΝ: Ανακοίνωσε 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία στις 19 Μαρτίου

|
THESTIVAL TEAM

Aπό 9 Μαρτίου έως 18 Μαρτίου ο κλάδος των υγειονομικών θα προχωρήσει σε τοπικές μορφές δράσης (συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, στάσεις εργασίας), με βάση τις αποφάσεις των κατά τόπους σωματείων και στις 19 Μαρτίου σε 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία και σε πανελλαδική συγκέντρωση στην Αθήνα στις 9πμ στο Υπουργείο Υγείας, από όπου θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Στις 19 Μαρτίου η απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ προβλέπει:

-Για την Αττική Στάση Εργασίας 8-3μμ.
-Για την Περιφέρεια 24ωρη απεργία.

Όπως αναφέρει η oμοσπονδία των υγειονομικών:

«Διεκδικούμε:
-Αύξηση μισθών
-Ένταξη στα ΒΑΕ
-Μονιμοποίηση Συμβασιούχων
-Έξω οι Εργολάβοι από τα Νοσοκομεία.
-Επαρκή Στελέχωση, χρηματοδότηση
-Έκδοση Οργανισμών με βάση τις προτάσεις των Σωματείων
-Αποσύνδεση διασυνδεόμενων Νοσοκομείων σε ξεχωριστά ΝΠΔΔ».

ΠΟΕΔΗΝ

