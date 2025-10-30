Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα συμμετέχει στις κινητοποιήσεις για το “καταστροφικό Clawback”

Επί ποδός βρίσκονται οι Εργαστηριακοί Γιατροί σε όλη την Ελλάδα, με τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης να στηρίζει και να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις τους, στις 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, “δύο ημέρες νωρίτερα, στις 5 Νοεμβρίου, θα δοθεί σχετική συνέντευξη τύπου, στα κεντρικά γραφεία του συλλόγου, στην Πλ. Αριστοτέλους 4, στις 2 μετά το μεσημέρι, ώστε ο Πρόεδρος Νίκος Νίτσας, η Α΄ Αντιπρόεδρος Μαρία Χατζηδημητρίου και ο Γενικός Γραμματέας του συλλόγου Νίκος Μπάτζιος να ενημερώσουν για τα χρόνια προβλήματα του «κλάδου υπό εξαφάνιση»

Δεκατρία χρόνια… αδιαφορίας

Όπως είναι γνωστό ο ΙΣΘ έχει ζητήσει πολλές φορές την κατάργηση του άδικου και καταστροφικού μέτρου του “Clawback”, το οποίο εφαρμόζεται αδιαλείπτως από το… 2012 έως και σήμερα. Ο πρόεδρος του ΙΣΘ Νίκος Νίτσας ακόμη και στις επιστημονικές συσκέψεις υπό τον πρωθυπουργό στο περιθώριο της ΔΕΘ, τα τελευταία χρόνια, έχει ενημερώσει προφορικώς και εγγράφως (σε σχετικά υπομνήματα) ότι «είναι αδιανόητο, ύστερα από 13 χρόνια συνεχούς επιβάρυνσης, να εξακολουθεί να ζητείται από τους συναδέλφους να χρηματοδοτούν οι ίδιοι (!) το δημόσιο σύστημα υγείας». Οι δε Εργαστηριακοί Γιατροί, με ανακοινώσεις του συνδικαλιστικού τους φορέα, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαστηριακών Γιατρών Ιδιωτικού Τομέα (ΠΟΕΡΓΙ) έχουν διαμαρτυρηθεί σε όλους τους τόνους για «το clawback που αποτελεί παραδοχή κρατικής αδυναμίας και όχι εργαλείο εξορθολογισμού».

Κατάφωρη αδικία

Ο όρος “clawback” αναφέρεται στον μηχανισμό αυτόματης επιστροφής χρημάτων που εφαρμόζεται από τον ΕΟΠΥΥ προς τους επαγγελματίες υγείας (όπως εργαστηριακούς γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές κ.λπ.) όταν η συνολική δαπάνη υπερβαίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό που έχει καθορίσει το Υπουργείο Υγείας. Έτσι, ενώ οι ιατροί παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με τα παραπεμπτικά και τις ανάγκες των ασθενών, το κράτος… παρακρατεί εκ των υστέρων μέρος των νόμιμων δεδουλευμένων αμοιβών τους μεταφέροντας το βάρος της δημοσιονομικής ανεπάρκειας στους ίδιους τους επαγγελματίες υγείας!

Στο πλευρό των συναδέλφων

Ο ΙΣΘ υπενθυμίζει ότι «η πρακτική αυτή πλήττει καίρια τη βιωσιμότητα των ιατρείων, οδηγεί σε οικονομική ασφυξία των επαγγελματιών υγείας, απαξιώνει τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας και αναιρεί την αρχή της ισότιμης και δίκαιης αποζημίωσης του ιατρικού έργου. Η Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει άμεσα, στην κατάργηση του μηχανισμού clawback, στην ανάπτυξη σύγχρονων ελεγκτικών μηχανισμών σε πραγματικό χρόνο, και στην εφαρμογή ιατρικών πρωτοκόλλων που έχουν ήδη εκπονηθεί από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς» Την ίδια ώρα η ιατρική κοινότητα δηλώνει αποφασισμένη να διεκδικήσει πιο δυναμικά -αυτή τη φορά- ένα δίκαιο και βιώσιμο σύστημα αμοιβών που θα στηρίζει τον γιατρό και ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους. Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης συμμετέχει εμπράκτως στις κινητοποιήσεις της 7ης Νοεμβρίου 2025, όπως αυτές προγραμματίστηκαν από την ΠΟΕΡΓΙ, διαθέτοντας μάλιστα ένα μισθωμένο πούλμαν για την μετάβαση και επιστροφή των μελών του στην Αθήνα.