Μεταμόσχευση ήπατος έσωσε νεαρή γυναίκα με μεταστατικό καρκίνο του εντέρου

Δεύτερη ευκαιρία στη ζωή έχει μία 39χρονη με μεταστατικό καρκίνο του παχέος εντέρου, η οποία υποβλήθηκε σε σωτήρια, μερική μεταμόσχευση ήπατος από ζώντα δότη.

Τρεις μήνες μετά την μεταμόσχευση η Amy Piccioli δεν έχει ίχνος καρκίνου στο σώμα της. Οι γιατροί της στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Northwestern (Northwestern Medicine), στο Σικάγο, έχουν βάσιμες ελπίδες ότι θα κερδίσει τελικά πολλά χρόνια ζωής ή ίσως και θα ιαθεί.

Η 39χρονη γυναίκα διαγνώσθηκε τον Μάϊο του 2024 με μεταστατικό (σταδίου 4) καρκίνο του παχέος εντέρου. Η διάγνωση έγινε τυχαία, καθώς δεν είχε συμπτώματα της νόσου, ούτε οικογενειακό ιστορικό.

Όπως είπε στην εκπομπή Good Morning America του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου ABC, υποβλήθηκε σε πολλαπλούς κύκλους χημειοθεραπείας και άρχισε ανοσοθεραπεία. Ταυτοχρόνως όμως οι γιατροί της την ενημέρωσαν για την μεταμόσχευση ήπατος.

Αργότερα, την παρέπεμψαν στο Northwestern Medicine. Και αυτό διότι είναι ένα από τα λιγοστά κέντρα στις ΗΠΑ με προγράμματα ειδικά για ασθενείς με καρκίνο του εντέρου με ηπατικές μεταστάσεις.

«Οι υπόλοιπες θεραπευτικές επιλογές που είχε, πρόσφεραν πολύ λίγες πιθανότητες μακροχρόνιας επιβίωσης», δήλωσε ο γιατρός της Dr. Zachary Dietch, επίκουρος καθηγητής Μεταμοσχεύσεων Οργάνων στο Πανεπιστήμιο Northwestern.

«Η περίπτωσή της αποτελεί παράδειγμα του πως η μεταμόσχευση ήπατος σε ασθενείς με ανεγχείρητο καρκίνο του παχέος εντέρου μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια και δυνητικά ιάσιμη», συνέχισε. «Ελπίζω περιπτώσεις όπως η δική της να καταστήσουν περισσότερο γνωστή αυτή την θεραπευτική επιλογή».

Μικρή θυσία για να σωθεί μια ζωή

Δωρήτρια του σωτήριου μοσχεύματος ήταν μια στενή οικογενειακή φίλη της Amy Piccioli, η 37χρονη Lauren Prior. «Έκανα μία μικρή θυσία που μπορεί να έσωσε μία ζωή. Ο αντίκτυπος που μπορούμε να έχουμε σε έναν άλλο άνθρωπο είναι εκπληκτικός και άξιζε τον κόπο», είπε.

Οι δύο φίλες έμαθαν ότι είναι συμβατές το περασμένο φθινόπωρο. Η λήψη του μοσχεύματος και η μεταμόσχευση εκτελέσθηκαν ταυτοχρόνως τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η κυρία Piccioli είπε ότι λαμβάνει ανοσοκατασταλτικά φάρμακα μετά την επέμβασή της. Πρέπει επίσης να την παρακολουθούν τακτικά οι γιατροί. Κατά τα άλλα όμως, αισθάνεται «φανταστικά».

«Η διάγνωσή μου ήταν ό,τι το χειρότερο. Άλλαξε όμως τις αντιλήψεις μου για τη ζωή σε βαθμό που πλέον νιώθω ευγνωμοσύνη που μου συνέβη σε τόσο πρώιμη ηλικία. Έχω ακόμα χρόνο να αλλάξω τη ζωή μου και να εστιαστώ σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία», τόνισε.

