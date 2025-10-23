MENOY

ΥΓΕΙΑ

Κρούσματα ψώρας σε σχολείο της Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε Γυμνάσιο της Θεσσαλονίκης και ήδη έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις αρχές της εβδομάδας παρατηρήθηκε το πρώτο κρούσμα σε Γυμνάσιο στην περιοχή της Τούμπας, ωστόσο στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι και άλλα τρία παιδιά τουλάχιστον έχουν τα συμπτώματα.

Ήδη, πάντως, από το πρώτο κρούσμα άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης του σχολείου που ενημέρωσε τις αρμόδιες υπηρεσίες – τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον ΕΟΔΥ, τον δήμο Θεσσαλονίκης και τη Σχολική Επιτροπή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν κρίθηκε απαραίτητο να κλείσει το σχολείο, έπειτα και από την επαφή του δήμου Θεσσαλονίκης που έχει τη σχετική αρμοδιότητα με τον ΕΟΔΥ, οπότε το σχολείο λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, μετά από απόφαση της Σχολικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε απολύμανση σε όλους τους χώρους.

Οι μαθητές πηγαίνουν κανονικά σχολείο, ενώ οι μαθητές που έχουν τα συμπτώματα ακολουθούν θεραπευτική αγωγή, και έχουν δοθεί συμβουλές στους γονείς πώς πρέπει να πράξουν σε περίπτωση που το παιδί τους παρουσιάσει συμπτώματα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

