Έχετε αυξημένο σάκχαρο; Αυτή η απλή συνήθεια μπορεί να αποτρέψει τις επιπλοκές του

Αν έχετε αυξημένα επίπεδα γλυκόζης (σακχάρου) στο αίμα σας, βάλτε την συστηματική άσκηση στη ζωή σας. Μια νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η καθιστική ζωή ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό των επιπλοκών που εκδηλώνουν οι πάσχοντες από τύπου 2 διαβήτη.

Στην πραγματικότητα, στην ανεπαρκή άσκηση μπορεί να αποδοθεί έως και το 10% των επιπλοκών όπως:

Το εγκεφαλικό επεισόδιο

Η καρδιακή ανεπάρκεια

Η καρδιοπάθεια

Η απώλεια της όρασης (από διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια)

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην ιατρική επιθεώρηση Journal of Sport and Health Science. Όπως γράφουν οι ερευνητές, εξέτασαν δεδομένα από 27 προγενέστερες κλινικές μελέτες. Σε αυτές είχαν αναλυθεί στοιχεία από περισσότερους από 2,37 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι 11 από τις μελέτες είχαν διεξαχθεί σε χώρες της Δύσης και οι 16 στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι ερευνητές κατέγραψαν το επίπεδο της φυσικής δραστηριότητας των συμμετεχόντων με διαβήτη. Κατέγραψαν επίσης τις επιπλοκές της νόσου μεταξύ τους.

Τα ευρήματα

Οι ερευνητές όρισαν ως «καθιστική ζωή» το να μην αφιερώνει κάποιος τουλάχιστον 150 λεπτά την εβδομάδα σε άσκηση με μέτρια έως υψηλή ένταση. Τα 150 λεπτά την εβδομάδα είναι το ελάχιστο που συνιστάται για διαφύλαξη της υγείας.

Ως άσκηση με μέτρια ένταση θεωρούνται ενδεικτικά τα εξής:

Το περπάτημα με γρήγορο βήμα

Η ποδηλασία σε ίσιο δρόμο ή σε δρόμο με μικρή ανηφόρα

Το διπλό τέννις

Η αεροβική στο νερό

Ο ομαδικός χορός

Το κούρεμα του γκαζόν με κουρευτική μηχανή

Αντίστοιχα, έντονη άσκηση είναι το τζόκινγκ, η κολύμβηση, η γρήγορη ποδηλασία ή σε ανηφόρες, το μονό τέννις.

Η νέα μελέτη έδειξε ότι η έλλειψη άσκησης στους ασθενείς με διαβήτη ευθύνεται για:

Το 10,2% των εγκεφαλικών επεισοδίων

Το 9,7% των περιστατικών διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας

Το 7,3% των περιστατικών καρδιακής ανεπάρκειας

Έως και το 7% των κρουσμάτων καρδιοπάθειας

Οι γυναίκες και οι ασθενείς με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο φάνηκε να κινδυνεύουν περισσότερο από τις επιπλοκές του διαβήτη λόγω καθιστικής ζωής.

«Οι επιπλοκές του διαβήτη συχνά εκλαμβάνονται ως αναπόφευκτες συνέπειες της νόσου. Τα ευρήματά μας αντικρούουν αυτή την άποψη. Υποδηλώνουν ότι σημαντικό ποσοστό αυτών των επιπλοκών μπορούν να αποτραπούν, εάν οι ασθενείς αυξήσουν την άσκηση που κάνουν», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Dr. Jayne Feter, από το πανεπιστήμιο Universidade Federal do Rio Grande do Sul, στη Βραζιλία.

Πηγή: iatropedia.gr