Δεν λούζεσαι συχνά; Δες τι παθαίνουν τα μαλλιά και το δέρμα σου

Τα μαλλιά είναι ο καθρέφτης της υγείας μας. Το να μένεις άλουστη για πολλές μέρες δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση, αλλά και τη μικροβιακή ισορροπία του τριχωτού, οδηγώντας σε φλεγμονές, πιτυρίδα, κακοσμία και με τον καιρό, ακόμη και σε τριχόπτωση. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, η σωστή φροντίδα των μαλλιών δεν είναι θέμα αισθητικής, αλλά υγείας κι αυτό κάνει το συχνό, ήπιο λούσιμο απαραίτητο.

Όταν τα μαλλιά μένουν άλουστα για μεγάλο διάστημα, το σμήγμα που εκκρίνει το δέρμα για να τα προστατεύσει συσσωρεύεται. Μαζί του εγκλωβίζονται σκόνη, ρύποι, νεκρά κύτταρα και υπολείμματα προϊόντων styling. Το αποτέλεσμα είναι οι πόροι να φράζουν, το τριχωτό να “πνίγεται” και τα θυλάκια των τριχών να εξασθενούν.

«Η συσσώρευση σμήγματος και βακτηρίων μπορεί να διαταράξει το μικροβίωμα του τριχωτού, οδηγώντας σε φλεγμονώδεις αντιδράσεις και ερεθισμούς. Αν αυτό συνεχιστεί, αυξάνεται ο κίνδυνος για σμηγματορροϊκή δερματίτιδα και τριχόπτωση», εξηγεί ο Dr. Michael Reed, δερματολόγος στο NYU Langone Health της Νέας Υόρκης.

Λιπαρότητα και κακοσμία

Ακόμη και δύο με τρεις ημέρες χωρίς λούσιμο μπορεί να αρκούν για να αρχίσει η ανάπτυξη βακτηρίων. Ορισμένα τρέφονται από το σμήγμα και παράγουν λιπαρά οξέα που ευθύνονται για τη δυσάρεστη οσμή και τη φαγούρα. Αν το τριχωτό παραμείνει σε αυτή την κατάσταση, ο κύκλος της φλεγμονής εντείνεται, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πιτυρίδα ή ακόμα και μικρές φουσκάλες στο δέρμα της κεφαλής, σημειώνει ο ειδικός.

Όταν το styling επιβαρύνει την κατάσταση

Τα προϊόντα styling, όπως ξηρά σαμπουάν ή λακ, δεν αντικαθιστούν το λούσιμο. Αντίθετα, παγιδεύουν ακόμα περισσότερο τους ρύπους και το σμήγμα. Ορισμένα ξηρά σαμπουάν περιέχουν άμυλο ή ταλκ που προσφέρουν προσωρινή αίσθηση καθαριότητας, αλλά με συχνή χρήση προκαλούν ξηρότητα και φαγούρα.

Η χρυσή ισορροπία

Ο Dr. Michael Reed, συνιστά λούσιμο δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών και τη δραστηριότητα του ατόμου. Τα ξηρά ή σπαστά μαλλιά χρειάζονται πιο ήπια και αραιή περιποίηση, ενώ τα λιπαρά συχνότερο καθαρισμό με ήπια σαμπουάν. Το κλειδί είναι η ισορροπία. Υπερβολικό ή ελλιπές λούσιμο διαταράσσει το φυσικό φράγμα του τριχωτού.

«Η καθαριότητα του κεφαλιού δεν αφορά μόνο την εικόνα μας, αλλά και τη συνολική υγεία του δέρματος», τονίζει ο Dr. Reed. «Ένα υγιές τριχωτό σημαίνει υγιή μαλλιά, κι αυτό ξεκινά πάντα από τη σωστή φροντίδα».

Πηγή: healthstories.gr