MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΥΓΕΙΑ

Δεν λούζεσαι συχνά; Δες τι παθαίνουν τα μαλλιά και το δέρμα σου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τα μαλλιά είναι ο καθρέφτης της υγείας μας. Το να μένεις άλουστη για πολλές μέρες δεν επηρεάζει μόνο την εμφάνιση, αλλά και τη μικροβιακή ισορροπία του τριχωτού, οδηγώντας σε φλεγμονές, πιτυρίδα, κακοσμία και με τον καιρό, ακόμη και σε τριχόπτωση. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, η σωστή φροντίδα των μαλλιών δεν είναι θέμα αισθητικής, αλλά υγείας κι αυτό κάνει το συχνό, ήπιο λούσιμο απαραίτητο.

Όταν τα μαλλιά μένουν άλουστα για μεγάλο διάστημα, το σμήγμα που εκκρίνει το δέρμα για να τα προστατεύσει συσσωρεύεται. Μαζί του εγκλωβίζονται σκόνη, ρύποι, νεκρά κύτταρα και υπολείμματα προϊόντων styling. Το αποτέλεσμα είναι οι πόροι να φράζουν, το τριχωτό να “πνίγεται” και τα θυλάκια των τριχών να εξασθενούν.

«Η συσσώρευση σμήγματος και βακτηρίων μπορεί να διαταράξει το μικροβίωμα του τριχωτού, οδηγώντας σε φλεγμονώδεις αντιδράσεις και ερεθισμούς. Αν αυτό συνεχιστεί, αυξάνεται ο κίνδυνος για σμηγματορροϊκή δερματίτιδα και τριχόπτωση», εξηγεί ο Dr. Michael Reed, δερματολόγος στο NYU Langone Health της Νέας Υόρκης.

Λιπαρότητα και κακοσμία

Ακόμη και δύο με τρεις ημέρες χωρίς λούσιμο μπορεί να αρκούν για να αρχίσει η ανάπτυξη βακτηρίων. Ορισμένα τρέφονται από το σμήγμα και παράγουν λιπαρά οξέα που ευθύνονται για τη δυσάρεστη οσμή και τη φαγούρα. Αν το τριχωτό παραμείνει σε αυτή την κατάσταση, ο κύκλος της φλεγμονής εντείνεται, κάτι που μπορεί να προκαλέσει πιτυρίδα ή ακόμα και μικρές φουσκάλες στο δέρμα της κεφαλής, σημειώνει ο ειδικός.

Όταν το styling επιβαρύνει την κατάσταση

Τα προϊόντα styling, όπως ξηρά σαμπουάν ή λακ, δεν αντικαθιστούν το λούσιμο. Αντίθετα, παγιδεύουν ακόμα περισσότερο τους ρύπους και το σμήγμα. Ορισμένα ξηρά σαμπουάν περιέχουν άμυλο ή ταλκ που προσφέρουν προσωρινή αίσθηση καθαριότητας, αλλά με συχνή χρήση προκαλούν ξηρότητα και φαγούρα.

Η χρυσή ισορροπία

Ο Dr. Michael Reed, συνιστά λούσιμο δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών και τη δραστηριότητα του ατόμου. Τα ξηρά ή σπαστά μαλλιά χρειάζονται πιο ήπια και αραιή περιποίηση, ενώ τα λιπαρά συχνότερο καθαρισμό με ήπια σαμπουάν. Το κλειδί είναι η ισορροπία. Υπερβολικό ή ελλιπές λούσιμο διαταράσσει το φυσικό φράγμα του τριχωτού.

«Η καθαριότητα του κεφαλιού δεν αφορά μόνο την εικόνα μας, αλλά και τη συνολική υγεία του δέρματος», τονίζει ο Dr. Reed. «Ένα υγιές τριχωτό σημαίνει υγιή μαλλιά, κι αυτό ξεκινά πάντα από τη σωστή φροντίδα».

Πηγή: healthstories.gr

Μαλλιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 ώρες πριν

Φτιάχνουν ψεύτικες εικόνες με ωμά φαγητά μέσω AI για να πάρουν τα λεφτά τους πίσω

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Λύγισε από την ΑΕΚ ο Άρης – Σοκ Αλφαρέλα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Λασίθι: Διάσωση 35 μεταναστών, νότια της Ιεράπετρας – Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο τέσσερα άτομα που μεταφέρθηκαν με Super Puma

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Χειροπέδες σε έξι διακινητές μεταναστών σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 18 ώρες πριν

Πέφτει η αυλαία σήμερα για το “Open Jazz Festival” στο λιμάνι Θεσσαλονίκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Απελπιστική αποτυχία της κυβέρνησης, παραμένουν κενά στα σχολεία και μετά την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών