12 τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας τον χειμώνα – Και 3 που το καταστρέφουν

Αν θέλετε να μείνετε υγιείς αυτόν τον χειμώνα, δώστε προσοχή στη διατροφή σας. Υπάρχουν τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό, προσφέροντας βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ενώσεις που βοηθούν το σώμα να αντιμετωπίσει τα κρυολογήματα, τη γρίπη και άλλες λοιμώξεις, ενώ παράλληλα μειώνουν τη φλεγμονή.

Ειδικοί στο Very Well Health επισημαίνουν τις 12 κορυφαίες τροφές για το ανοσοποιητικό σας, αλλά και 3 που καταστρέφουν την άμυνα του οργανισμού σας….

Εσπεριδοειδή

Πορτοκάλια, γκρέιπφρουτ, λεμόνια κ.α. είναι πλούσια σε βιταμίνη C, ένα βασικό θρεπτικό συστατικό που βοηθά στην παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων για την αντιμετώπιση λοιμώξεων. Η βιταμίνη C λειτουργεί και ως ισχυρό αντιοξειδωτικό που προστατεύει το ανοσοποιητικό από βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες.

Τα φλαβονοειδή των εσπεριδοειδών μπορούν επίσης να μειώσουν τη φλεγμονή, να ανακουφίσουν τον βήχα και να στηρίξουν την πέψη. Επειδή το σώμα δεν μπορεί να συνθέσει μόνο του βιταμίνη C, χρειάζεται συνεχή πρόσληψη.

Μπρόκολο

Το μπρόκολο θεωρείται από τις καλύτερες τροφές για ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Είναι πλούσιο σε βιταμίνες C, E και A και περιέχει φυτικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση, όπως η σουλφοραφάνη. Καταναλώστε το ωμό, στον ατμό ή ελαφρώς μαγειρεμένο για να διατηρηθούν τα θρεπτικά συστατικά.

Κουρκουμάς

Το ενεργό συστατικό του κουρκουμά, η κουρκουμίνη, έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη, ανοσοενισχυτική και αντιική δράση. Βοηθά στην ενδυνάμωση των ανοσοκυττάρων, ενώ άλλα συστατικά του κουρκουμά συμβάλλουν επίσης στη μείωση της φλεγμονής.

Μαύρη σοκολάτα

Η μαύρη σοκολάτα φτιάχνεται από κακάο, το οποίο είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες, φυτικές ενώσεις με αντιική και αντιφλεγμονώδη δράση. Μια διατροφή πλούσια σε κακάο μπορεί να ωφελήσει το ανοσοποιητικό και το μικροβίωμα του εντέρου, ενώ βοηθά στη μείωση της φλεγμονής.

Μούρα

Φράουλες, μύρτιλα, σμέουρα κ.α. περιέχουν βιταμίνη C και άλλα θρεπτικά συστατικά που καταπολεμούν τις ασθένειες. Οι πολυφαινόλες, όπως η ρεσβερατρόλη, έχουν αντιική και αντιφλεγμονώδη δράση που στηρίζει τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Λιπαρά ψάρια

Σολομός, σκουμπρί, ρέγγα και σαρδέλες είναι πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, τρυπτοφάνη, ταυρίνη και πολυαμίνες. Αυτές οι ουσίες ενισχύουν και ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό και αυξάνουν τα ωφέλιμα βακτήρια στο μικροβίωμα του εντέρου.

Πιπεριές

Οι πιπεριές έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες C και A. Οι κόκκινες πιπεριές περιέχουν περισσότερη βιταμίνη C από πολλά κοινά εσπεριδοειδή. Είναι επίσης πλούσιες σε λυκοπένιο, μια φυτική χρωστική με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.

Τσάι

Το πράσινο και το μαύρο τσάι είναι πλούσια σε φλαβονοειδή και αντιοξειδωτικά που ενισχύουν το ανοσοποιητικό. Το πράσινο τσάι περιέχει και EGCG, ένα αντιοξειδωτικό που ενισχύει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού, μειώνει τον κίνδυνο ασθενειών και βοηθά στη μείωση της φλεγμονής. Τα βότανα, όπως το χαμομήλι, το τζίντζερ, η κανέλα, το τζίνσενγκ και το γαρύφαλλο, μπορούν επίσης να έχουν αντιφλεγμονώδη, αντιική, αντιβακτηριακή και αντιοξειδωτική δράση.

Σκόρδο

Το φρέσκο σκόρδο περιέχει ενώσεις θείου με αντιική δράση που ενεργοποιούν τα Τ κύτταρα και τα λεμφοκύτταρα. Ορισμένα συστατικά του σκόρδου μπορούν να μπλοκάρουν φλεγμονώδεις διεργασίες και να βοηθήσουν το σώμα να παράγει και να απελευθερώνει μονοξείδιο του αζώτου, κάτι που συμβάλλει στην προστασία από ιώσεις.

Γιαούρτι

Το γιαούρτι παράγεται με ζύμωση γάλακτος με βακτήρια γαλακτικού οξέος. Αυτό το κάνει πηγή προβιοτικών που στηρίζουν το ανοσοποιητικό ενισχύοντας τα ωφέλιμα βακτήρια και περιορίζοντας τα επιβλαβή στο πεπτικό σύστημα. Επιλέξτε σκέτο γιαούρτι χωρίς ζάχαρη, ώστε να αποφεύγετε τα πρόσθετα σάκχαρα και συνδυάστε το με φρέσκα φρούτα και ξηρούς καρπούς και για επιπλέον οφέλη.

Ξηροί καρποί και σπόροι

Οι ξηροί καρποί και οι σπόροι είναι πλούσιοι σε βιταμίνη E, η οποία στηρίζει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού και προστατεύει από το οξειδωτικό στρες. Τα αμύγδαλα είναι γνωστά για τις ευεργετικές τους ιδιότητες χάρη στα καλά λιπαρά και τα φυτοστερόλια. Οι σπόροι ηλίανθου ξεχωρίζουν επειδή περιέχουν ψευδάργυρο και σελήνιο, δύο μέταλλα με ισχυρή αντιμικροβιακή δράση.

Σπανάκι και άλλα φυλλώδη λαχανικά

Σπανάκι, λάχανο και λαχανίδες έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Είναι επίσης πλούσια σε βήτα καροτίνη, η οποία μετατρέπεται σε βιταμίνη A και βοηθά τα αντισώματα να καταπολεμούν ιούς. Επιπλέον οι φυτικές ίνες που περιέχουν στηρίζουν ένα υγιές έντερο, το οποίο παίζει κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού.

Τροφές που καταστρέφουν το ανοσοποιητικό

Στον αντίποδα, υπάρχουν ορισμένες τροφές που μπορούν να αποδυναμώσουν το ανοσοποιητικό, ειδικά όταν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες.

Τροφές με πολλή ζάχαρη. Η υπερβολική ζάχαρη προκαλεί φλεγμονή και εμποδίζει τα κύτταρα του ανοσοποιητικού να λειτουργήσουν σωστά.

Αλκοόλ. Το αλκοόλ μπορεί να βλάψει τα ανοσοκύτταρα στο αίμα και στο πεπτικό σύστημα και να διαταράξει την επικοινωνία μεταξύ τους.

Επεξεργασμένα τρόφιμα. Είναι πλούσια σε αλάτι και κορεσμένα λιπαρά. Η συχνή κατανάλωση πρόχειρου και πολύ επεξεργασμένου φαγητού αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό και διαταράσσει το μικροβίωμα του εντέρου.