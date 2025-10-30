MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν

|
THESTIVAL TEAM

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η υπ’ αριθμόν 2982 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 25, 32, 39, 42, 45 και αριθμός Τζόκερ το 8.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Πέλλα: 29χρονος καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση ξαδέλφης του που ήταν μεθυσμένη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

ΚΑΕ Ηρακλής: Νίκη ψυχολογίας στη Λετονία και… μπουγέλο στα αποδυτήρια – Δείτε το βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Νέα ληστεία στη Γαλλία: Ένοπλοι μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς μπούκαραν σε εργαστήριο χρυσού στη Λυών – Δείτε βίντεο

ΣΙΝΕΜΑ 2 ώρες πριν

Ανοίγει η αυλαία του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

ΥΓΕΙΑ 13 ώρες πριν

Ο Δ. Πυλαίας- Χορτιάτη στηρίζει έμπρακτα την πρόληψη και τη γυναικεία υγεία – Δωρεάν τεστ ΠΑΠ για όλες τις γυναίκες μέσα στον Νοέμβριο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Τραγωδία στα Γλυκά Νερά: Νεκρός 23χρονος οδηγός μοτοσικλέτας μετά από τροχαίο