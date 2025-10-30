Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν
THESTIVAL TEAM
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η υπ’ αριθμόν 2982 κλήρωση Τζόκερ του ΟΠΑΠ, που μοιράζει στους τυχερούς της πρώτης κατηγορίας τουλάχιστον 1.400.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κληρωτίδα είναι οι: 25, 32, 39, 42, 45 και αριθμός Τζόκερ το 8.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Κώστας Σκρέκας: Υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης Ενόπλων δυνάμεων, που έχει γίνει ποτέ
- Ισπανία: Ένοχος για τριπλή ανθρωποκτονία ένας άνδρας που σκότωσε δύο ηλικιωμένες και τον αδελφό τους επειδή του όφειλαν χρήματα
- Σωτήρης Καλυβάτσης: “Η εξουσία είναι για μπινελίκια, όχι για απλές καταστάσεις”