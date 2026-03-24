Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Τις εργασίες αποξήλωσης και τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα συνεχίσει και σήμερα Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα της οδού στα παρακάτω σημεία:

-Από τη Χ.Θ. 10+500 έως και τη Χ.Θ. 10+800 περίπου με αποκλεισμό μόνο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Χαλκηδόνα και

-Από Χ.Θ. 10+700 έως και τη Χ.Θ. 10+500 περίπου με αποκλεισμό μόνο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.