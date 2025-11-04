MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη από σήμερα – Τι αλλάζει στην κυκλοφορία

|
THESTIVAL TEAM

Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά) θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από σήμερα Τρίτη 4 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, από τις 10.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στα εξής σημεία:

  1. Εργασίες διαγράμμισης στο ρεύμα πορείας προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης της λεωφόρου Μ.Θεοδωράκη- πρώην οδού Λαγκαδά, από την αερογέφυρα της Σταυρούπολης έως τη διασταύρωση με την οδό Καραολή και Δημητρίου και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.
  2. Εργασίες διαγράμμισης στο ρεύμα πορείας από και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης επί του παράπλευρου δρόμου της λεωφόρου Μ.Θεοδωράκη – πρώην οδού Λαγκαδά, από το στρατόπεδο Παύλου Μελά έως τον ανισόπεδο κόμβο Α/Κ Ωραιοκάστρου και με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 17 ώρες πριν

Παρουσία Βαρθολομαίου οι επετειακές εκδηλώσεις της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Τρόμος στη Λάρισα: Βγήκε από το σπίτι με τον μπαλτά στο χέρι

ΥΓΕΙΑ 23 ώρες πριν

Κάψιμο στον λαιμό: Πότε πρέπει να ανησυχήσετε και να δείτε γιατρό

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Βορίζια: Αυτή είναι η 56χρονη που σκοτώθηκε στο μακελειό – “Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν” λέει η μητέρα της

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νεαρός έπεσε από ύψος σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας – Μεταφέρθηκε πολυτραυματίας στο Παπανικολάου

ΔΙΕΘΝΗ 33 λεπτά πριν

Σουδάν: Τουλάχιστον 7 νεκροί σε επιδρομή drone εναντίον παιδιατρικού νοσοκομείου