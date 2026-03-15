Θεσσαλονίκη: Κλειστός ο Περιφερειακός μετά την κατεδάφιση της γέφυρας Αγίου Παύλου – Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σε άλλο σημείο

Κλειστός παραμένει και σήμερα ο Περιφερειακός, λόγω των εργασιών για την κατασκευή του Flyover και μετά την κατεδάφιση της γέφυρας του Αγίου Παύλου. Η απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Κ7 (Επταπύργιο) και Κ8 (Τριανδρία), με την Τροχαία να συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στις εκτροπές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας Θεσσαλονίκης:

Έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου κόμβου Κ7 (Επταπύργιο) που οδηγεί στην οδό Ανθέων. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται μέσω των οδών Ανθέων, Ελ. Βενιζέλου, Ακροπόλεως και Λεωφ. Όχι, όπου τα οχήματα μέσω του νέου προσωρινού κλάδου θα εισέρχονται στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά της Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης.

Έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Δυτικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου του Ανισόπεδου Κόμβου Κ8 (Τριανδρία) που οδηγεί στην οδό Κατσιμίδη. Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων διεξάγεται μέσω της οδού Κατσιμίδη και των λοιπών δρόμων του κέντρου πόλης.

Συνίσταται, και δη στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία-Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Σύμφωνα με την νέα ενημέρωση, σήμερα, Κυριακή 15 Μαρτίου και από ώρα 5:00 θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/ Αεροδρόμιο της Περιφερειακής Οδού, από το ύψος του κόμβου Κ10 (Κωνσταντινοπολίτικα) μέχρι την κλινική “Γένεσις”.