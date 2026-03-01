MENOY

Θεσσαλονίκη: Κλείνει ξανά ο Περιφερειακός για 48 ώρες λόγω Fly Over – Πότε και σε ποιο σημείο

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με 48ωρο αποκλεισμό του Περιφερειακού θα εφαρμοστούν τις επόμενες ημέρες λόγω εργασιών στο πλαίσιο κατασκευής του Fly Over.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα αφορά εργασίες στο ύψος του Κόμβου της Πυλαίας.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση αναφέρει:

Την Παρασκευή 06/03/2026 και ώρα 23:00 θα εφαρμοσθεί 48ωρος ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας).

Αναλυτικότερα:

  • Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα/Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσω των οδών Πρασακάκη, Τζ. Κένεντυ και Ελαιώνων, ακολουθώντας την τοποθετημένη σήμανση.
  • Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσω του κέντρου της πόλης.

• Συνίσταται, και δη στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία- Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Το Σάββατο 07/03/2026 και ώρα 03:00 θα εφαρμοσθεί επιπροσθέτως ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της αερογέφυρας Πυλαίας-Πανοράματος μεταξύ της παρόδου της οδού Ελαιώνων και της οδού Φωκά.

Η κίνηση των οχημάτων αποκαθίσταται εκτελώντας την παράκαμψη διαμέσου των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας, η οποία εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις, ακολουθώντας την τοποθετημένη σήμανση.

Ειδικότερα, παρακαλούνται οι κάτοικοι:

  1. του Πανοράματος και της περιοχής του Ν.751, να επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους:
  • από και προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών την οδό Θέρμης- Πανοράματος (Απ.Κουγιάμη).
  • από και προς τα δυτικά της πόλης (Καβάλα/Κατερίνη) τις Λεωφ. Κομνηνών & Παπανικολάου.

2. της Πυλαίας, να επιλέγουν για τις μετακινήσεις την παράκαμψη δια μέσω των οδών Βούλγαρη και Παπαναστασίου/Αλλατίνη.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την τοποθετημένη σήμανση για να εκτελούν τις προτεινόμενες παρακάμψεις, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των οργάνων της Τροχαίας.

