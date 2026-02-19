Θεσσαλονίκη: Κλείνει η Περιφερειακή απόψε το βράδυ – Σε ποιο σημείο

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν απόψε το βράδυ στην ανατολική εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ8 (Τριανδρίας) από τις 22:15 έως τις 05:00 της Παρασκευής, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται λόγω εργασιών για το flyover.

συγκεκριμένα:

Θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά , στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Νεάπολη – Μετέωρα και μέσω κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης θα διεξάγεται από τον αστικό ιστό και διαμέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Κ8 (Τριανδρία) θα επανέρχεται στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά).

, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ6 (Μετεώρων). Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται από τον Κλάδο Εξόδου προς Νεάπολη – Μετέωρα και μέσω κατάλληλης πληροφοριακής σήμανσης θα διεξάγεται από τον αστικό ιστό και διαμέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Κ8 (Τριανδρία) θα επανέρχεται στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά). Επισημαίνεται ότι θα αποκλεισθούν παράλληλα και οι κλάδοι εισόδου προς την Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό (ρεύμα πορείας προς Ανατολικά) από τους κόμβους Νεάπολης, Επταπυργίου και Αγίου Παύλου.

“Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών”, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.