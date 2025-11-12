MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Περιφερειακή Οδό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στους κλάδους εξόδου του κόμβου Κ8 (προς ανατολικά και προς δυτικά), με εκ περιτροπής αποκλεισμό μίας εκ των δύο λωρίδων κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Οδός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Ελβετία: Πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια για ένα μπλε διαμάντι σε δημοπρασία του Christie’s

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Θάνατος φοιτήτριας στην Αλεξανδρούπολη: Αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 10 ώρες πριν

Άρης – Μπαχτσεσεχίρ: Πλήρωσε την κακή τελευταία περίοδο απέναντι στους πρωτοπόρους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Σκούρα τζιν: Πώς να τα διατηρήσετε σαν καινούργια μετά από κάθε πλύση με ένα μόνο υλικό

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου για Γρηγόρη Αρναούτογλου: Έμαθα τόσα πράγματα δίπλα του, δοτικός, γαλαντόμος, άνθρωπος με ψυχή

ΔΕΘ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Μέχρι τον Ιούνιο του 2026 ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της ΔΕΘ