Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού και σήμερα στον κόμβο Κ12
Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM
Τις εργασίες συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού συνεχίζει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, κατά τις ώρες 07.00-15.00 και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στα εξής οδικά τμήματα:
1. Στον κόμβο Κ12 της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης- Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, στους κλάδους εισόδου- εξόδου με τμηματικό αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.
2. Στο τμήμα μεταξύ του κόμβου Κ12 και της οδού Βούλγαρη
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Επίδομα Παιδιού: Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων του 2026
- Θεσσαλονίκη: Εκδηλώσεις στο Θεαγένειο στη μνήμη του θεμελιωτή της έρευνας του καρκίνου Αλέξανδρου Συμεωνίδη
- Σε εμπόλεμη κατάσταση Αφγανιστάν- Πακιστάν: Βομβαρδισμοί στην Καμπούλ μετά από χτυπήματα Ταλιμπάν στα σύνορα, πάνω από 130 νεκροί