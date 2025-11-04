MENOY

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος και σήμερα στην 29η Επαρχιακή Οδό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.30 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στο τμήμα της οδού από τη διασταύρωση με τη δημοτική οδό προς το Ρύσιο έως την πρώτη είσοδο του οικισμού Τριλόφου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται με εναλλάξ κυκλοφορία.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

