MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.30 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στο τμήμα της οδού από τη διασταύρωση με τη δημοτική οδό προς το Ρύσιο έως την πρώτη είσοδο του οικισμού Τριλόφου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται με εναλλάξ κυκλοφορία.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Κυρ. Βελόπουλος: Μια από τις κύριες αιτίες της λειψυδρίας αφορά τα 7 εκατ. στρέμματα που κάηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Πώς κάλυψαν τα διεθνή ΜΜΕ το αιματοκύλισμα στα Βορίζια – Δείτε φωτογραφίες

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Κατερίνα Λάσπα: Δεν βρίσκω το λόγο ύπαρξης των πρωινών εκπομπών

ΖΩΔΙΑ 10 ώρες πριν

Τα 3 τυχερά ζώδια της εβδομάδας 3-9 Νοεμβρίου- Χρήματα, ευκαιρίες και νέα ξεκινήματα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Top 10 του NBA για το κάρφωμά του κόντρα στους Κινγκς

ΥΓΕΙΑ 2 ώρες πριν

Κάψιμο στον λαιμό: Πότε πρέπει να ανησυχήσετε και να δείτε γιατρό